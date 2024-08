- Dopo il crollo dell'hotel a Kröv: ricerca della causa

Una settimana dopo il crollo dell'hotel a Króv sulla Mosella con due vittime e sette feriti, le indagini per accertare le cause sono in pieno svolgimento. Tuttavia, i lavori di demolizione dell'edificio dell'hotel si sono rivelati "molto difficili e laboriosi", ha dichiarato il procuratore capo Peter Fritzen a Trier. Pertanto, anche il lavoro dell'esperto incaricato di determinare le cause del crollo richiederà del tempo sul posto.

Nella tarda serata di martedì della settimana precedente, un intero piano dell'hotel è crollato. Una donna di 64 anni e il gestore dell'hotel di 59 anni sono morti. Altri sette sono rimasti intrappolati tra le macerie per ore.

Autopsia dei defunti

L'autopsia dei corpi finora ha mostrato che in un caso le lesioni direttamente causate dal crollo sono state la causa del decesso, ha detto Fritzen. Il secondo vittima è morta per un'embolia polmonare. Se questa sia stata causata dal crollo sarà chiarito nel rapporto autoptico finale. Per motivi di privacy, non ha voluto assegnare i dettagli alle vittime.

Al momento non ci sono indizi sulla causa del crollo, ha detto Fritzen. Non è ancora possibile dire se i lavori di costruzione che sono stati effettuati sull'edificio poco prima fossero collegati all'incidente. "Questo è oggetto di indagini in corso", ha detto. Prima del crollo dell'edificio era stata notata una crepa e gli esperti erano stati coinvolti.

Lezioni dal disastro

Ci sono molte ore di materiale, come le riprese aeree durante l'operazione, ha detto Joerg Teusch, il responsabile della protezione antincendio e dei disastri del distretto di Bernkastel-Wittlich. Nel distretto, si occuperanno del disastro e delle lezioni per la formazione e l'attrezzatura. "Questo sarà sicuramente un argomento per noi", ha detto Teusch. "Ma non si tratta di attivismo cieco. Stiamo valutando questo deliberatamente".

Dopo lo shock e l'incredulità, sta tornando un po' più di attività nel paese di 2.300 abitanti, ha detto il sindaco Desire Beth (CDU). Quasi tutte le misure - come la chiusura delle strade o gli evacuazioni - sono state completate. "La normalità sta gradualmente tornando". Tuttavia, il disastro non sarà mai dimenticato nel paese.

