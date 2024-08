- Dopo il caos, il traffico alternativo della valle del Reno sta migliorando

Le condizioni del servizio di autobus sostitutivo per la linea ferroviaria della Valle del Reno chiusa sembrano essere migliorate dopo il caos iniziale all'inizio della settimana. "Il numero di autobus era effettivamente sufficiente", ha dichiarato un passeggero durante un controllo mattutino. Tuttavia, la situazione sembrava diversa il giorno precedente: Deutsche Bahn ha richiesto assistenza dal comune di Baden-Baden. "La situazione lì era caotica", ha dichiarato il portavoce della stampa Joshua Treffert al "Badische Neueste Nachrichten". Tra gli altri, gli Stadtwerke Baden-Baden hanno quindi fornito autobus per il servizio ferroviario sostitutivo.

L'ufficio operativo dei lavori ha inoltre migliorato la segnaletica per il servizio sostitutivo. Ciò potrebbe aver causato alcuni malintesi, ha dichiarato un portavoce della stampa del dipartimento dei vigili del fuoco di Baden-Baden. Con le alte temperature, è stato fornito anche acqua ai passeggeri. Queste misure sembrano funzionare, ha detto il portavoce. Il dipartimento dei vigili del fuoco non è più presente sul posto.

La linea ferroviaria della Valle del Reno tra Baden-Baden e Rastatt è chiusa dal venerdì scorso. I lavori di costruzione sono in corso sulla linea fino al 30 agosto come parte dell'ampliamento da un miliardo di euro della Valle del Reno.

La Commissione, riconoscendo la necessità di regole chiare per il servizio di autobus sostitutivo, potrebbe prendere in considerazione l'adozione di atti di esecuzione per regolarne l'applicazione. Despite the improved conditions, Deutsche Bahn might still find it beneficial to seek assistance from local authorities if future incidents arise.

Leggi anche: