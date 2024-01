Dopo il 21° titolo del Grande Slam a Wimbledon, cosa succederà a Novak Djokovic?

Il serbo ha conquistato domenica il suo 21° titolo del Grande Slam, battendo in finale Nick Kyrgios e vincendo l'ennesimo trofeo di Wimbledon, la settima volta che lo fa e la quarta consecutiva a SW19.

Per una strana coincidenza, Djokovic scenderà dal n. 3 al n. 7 del mondo nonostante la vittoria di Wimbledon, perché i punti di classifica sono stati tolti in seguito alla decisione degli organizzatori del torneo di vietare a russi e bielorussi di giocare nell'evento di quest'anno.

Tuttavia, allo stato attuale, il futuro immediato di Djokovic rimane poco chiaro. A causa della sua posizione contraria alla vaccinazione contro il covide-19, la sua partecipazione ai prossimi grandi slam negli Stati Uniti e in Australia è stata messa in discussione.

Cosa riserva il futuro al campione in carica di Wimbledon?

Avevo solo bisogno di tempo per superare la tempesta

Djokovic ha attraversato un paio di mesi difficili fuori dal campo e questo si è ripercosso sul suo gioco.

A gennaio, Djokovic è stato espulso dall'Australia a seguito di una lunga saga, che ha comportato anche un periodo di detenzione, e che gli ha impedito di partecipare agli Australian Open a causa del suo rifiuto di vaccinarsi per la Covid-19.

Secondo la legge australiana, Djokovic potrebbe essere bandito dal Paese per tre anni a causa delle circostanze della sua espulsione, anche se il ministro degli Interni Karen Andrews non ha escluso una deroga. "Ogni domanda sarà esaminata nel merito", ha dichiarato a gennaio.

Sebbene sia tornato in azione lentamente ma inesorabilmente, l'ex numero 1 del mondo ha dichiarato di aver dovuto "affrontare una tempesta" durante questo periodo.

"I primi mesi di quest'anno mi hanno condizionato", ha dichiarato dopo la vittoria a Wimbledon. "Mentalmente ed emotivamente non ero in un buon momento. Sentivo molta pressione.

"Questo ha causato turbolenze dentro di me. Avevo bisogno di tempo per superare la tempesta. A un certo punto ho capito che ci vuole tempo, e basta, tempo per riorganizzarmi, per raggiungere uno stato di equilibrio ottimale in campo e fuori".

Goran Ivanisevic, allenatore di Djokovic e vincitore di Wimbledon nel 2001, ha elogiato la capacità del 21 volte vincitore del Grande Slam di tornare da un "anno difficile".

"È stata una cosa enorme quella che gli è successa. Ci aspettavamo tutti che dopo un paio di settimane avrebbe detto: 'Ok, dimentichiamo l'Australia, torniamo ad allenarci'. Non è andata così", ha detto Ivanisevic.

"C'è voluto molto tempo, Monte-Carlo, Belgrado, poi ha iniziato a giocare meglio, Madrid, Roma. Anche a Parigi ha giocato bene, ma quella sera Rafa (Nadal) era il giocatore migliore.

"Per alcune persone, non si riprendono. Non giocheranno mai a tennis. È stato un grande shock. È stato uno shock per me, e io ero lì. Ero libero. Immaginatevi per lui.

"È incredibile come si sia ripreso e come abbia superato tutto questo. Per me è davvero eroico, perché non è stato facile digerire tutto questo e tornare a giocare a tennis. Poi pensi: 'Perché (devi) giocare a tennis?'".

Nonostante il suo ritorno in azione in alcuni tornei, la sua posizione di vaccinazione Covid-19 ha limitato la sua partecipazione in altri.

Quest'anno ha saltato tornei negli Stati Uniti, come Indian Wells o il Miami Open, perché qualsiasi cittadino non statunitense deve essere completamente vaccinato contro il Covid-19 per ricevere il visto ed entrare nel Paese.

Allo stato attuale, non gli sarebbe permesso di giocare gli US Open, che inizieranno il 29 agosto, perché non è stato vaccinato.

Djokovic non si è detto particolarmente ottimista sulla possibilità di giocare a Flushing Meadows, vista la situazione attuale, anche se ha detto che gli piacerebbe molto giocare lì.

"Non sono vaccinato e non ho intenzione di vaccinarmi, quindi l'unica buona notizia che posso avere è la rimozione della carta verde vaccinale obbligatoria, o come la si voglia chiamare, per entrare negli Stati Uniti o l'esenzione", ha detto.

"Non credo che l'esenzione sia realisticamente possibile. Se questa è la possibilità, non so che cosa sia l'esenzione. Non lo so. Non ho molte risposte. Credo che si tratti solo di capire se lo rimuoveranno o meno in tempo per farmi arrivare negli Stati Uniti".

Infatti, a causa delle attuali leggi australiane sull'immigrazione, il 35enne non avrebbe il permesso di giocare nemmeno gli Australian Open del 2023.

Ciò potrebbe significare che Djokovic - uno dei più grandi tennisti di sempre - scenderà in campo in un grande slam nel maggio 2023, agli Open di Francia del prossimo anno.

Il tennista rimane a un solo titolo del Grande Slam dal record assoluto di 21 di Nadal e, dando qualche indicazione su ciò che vede nel suo futuro, ha dichiarato che la priorità agli eventi più importanti sarà il suo obiettivo principale.

"Ad essere sincero, dubito che andrò a caccia di punti", ha spiegato. "Come ho capito oggi dal mio agente, vincere un Grande Slam ti qualificherebbe per le World Tour Finals, a meno che tu non sia fuori dalla top 20, cosa che non so. Con i punti accumulati finora, credo che arriverò tra i primi 20".

"Credo di avere buone possibilità di essere già alle Finals. Non mi peserà dover andare a giocare tornei per ottenere punti.

"Non sento alcuna pressione o necessità di giocare un certo programma. E le cose sono cambiate nell'ultimo anno, un anno e mezzo per me. Ho raggiunto quello storico n. 1, le settimane per il n. 1, per cui ho lavorato tutta la vita. Ora che è tutto finito, do la priorità agli Slam e ai grandi tornei e ai luoghi in cui voglio giocare, dove mi sento bene".

E ha aggiunto: "Potrebbe essere la Laver Cup, ma anche la Coppa Davis. Mi piace giocare per il mio paese. Cercherò di farne parte. Poi la stagione sarà finita, giusto? Questi sono i grandi tornei, diciamo, che ho in mente in questo momento".

