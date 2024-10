Dopo "Helene", Milton rappresenta una minaccia per una parte consistente della Florida.

A seguito dell'impatto distruttivo dell'uragano "Helene", la Florida si sta preparando per un'altra calamità meteorologica. L'uragano "Milton", che si è intensificato da una tempesta tropicale nel Golfo del Messico, è previsto che toccherà terra sulla costa occidentale della Florida più tardi questa settimana. Come misura preventiva, il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza per ulteriori contee domenica, con evacuazioni obbligatorie a partire da lunedì.

Il Governatore ha esteso il numero di contee interessate da uno stato di emergenza a 51 su un totale di 67, avvertendo di potenziali "impatto maggiori". L'uragano "Milton" potrebbe portare ondate di tempesta fino a 20 piedi, ha messo in guardia.

In previsione dell'uragano, la direttrice dell'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (FEMA) Deanne Criswell ha confermato che le agenzie federali sono "completamente pronte" ad affrontare la tempesta. Ha annunciato risorse aggiuntive allocate alle agenzie locali, con l'amministrazione del Presidente Joe Biden che ha promesso di fornire "risorse salvavita".

Mentre la traiettoria esatta dell'uragano "Milton" rimane incerta, le evacuazioni obbligatorie sono già state avviate per alcune parti della Contea di Pasco e dell'Isola di Anna Maria vicino a Tampa, a partire da lunedì. I residenti di varie strutture, come case di cura a lungo termine, sono stati anche consigliati di evacuare in altre contee.

"Ancora alle prese con le conseguenze di 'Helene'"

"Al momento siamo ancora alle prese con le conseguenze di 'Helene'", ha detto il sindaco di Tampa Jane Castor su CNN. "È difficile immaginare altra pioggia, non parlare delle ondate di tempesta e dei danni".

La regione sta attualmente affrontando la ripresa dopo l'uragano "Helene", che è stato classificato come uragano di categoria 4 e ha colpito il 26 settembre. Recenti rapporti sostengono che oltre 225 persone sono morte in North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Tennessee e Virginia. Numerosi edifici hanno subito danni o sono stati distrutti e ci sono state ampie interruzioni di corrente.

Mentre si avvicina l'elezione presidenziale degli Stati Uniti, gestire le conseguenze di "Helene" ha importanti implicazioni politiche. L'ex Presidente Donald Trump ha ripetutamente diffuso informazioni false al riguardo. Ha erroneamente affermato che l'amministrazione del Presidente Biden aveva dirottato i fondi di soccorso per le vittime della tempesta verso le popolazioni immigrate.

Criswell ha definito queste affermazioni "molto pericolose". Tale dichiarazioni potrebbero scoraggiare le persone dal cercare o accettare aiuto. "È profondamente rammaricante che la politica sia prioritizzata rispetto all'aiuto alle persone", ha detto il direttore della FEMA.

