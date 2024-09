- Dopo gli incidenti di trattore, né i bambini né gli adulti corrono rischi immediati per la loro vita.

A seguito di un incidente coinvolto un trattore e un rimorchio tra la regione della Turingia e il confine dell'Assia, cinque bambini e una donna in condizioni critiche sono stati dichiarati fuori pericolo domenica sera tardi, senza nuovi sviluppi segnalati dalle autorità.

L'incidente è avvenuto con un veicolo combinato a Sünna, un distretto di Unterbreizbach nel distretto del Wartburg, di domenica. I bambini e una donna di 45 anni sono stati trasportati in ospedale con ferite potenzialmente letali. Inoltre, il conducente del trattore di 70 anni e tre bambini hanno subito ferite gravi. Due bambini hanno riportato ferite lievi.

Secondo i resoconti della polizia, il trattore, che viaggiava su una strada forestale accidentata e ghiaiosa, ha perso il controllo e si è capovolto durante l'incidente. I nove bambini, di età compresa tra 4 e 13 anni, e la donna di 45 anni si trovavano nel rimorchio. Il viaggio era un evento privato.

In base alla procedura standard, le autorità trattano l'incidente come un incidente. È stata avviata un'indagine preliminare per lesioni colpose contro il conducente, come accade in simili situazioni.

L'incidente è avvenuto in un distretto dell'Assia, specificamente a Sünna, Unterbreizbach all'interno del distretto del Wartburg. Dopo l'incidente, i feriti gravi, compresi i cinque bambini e la donna, provenivano dall'Assia e sono stati portati negli ospedali della regione.

Leggi anche: