- Dopo gli atti di vandalismo, un viaggio senza intoppi da Amburgo ad Hannover è stato raggiunto.

Sui treni tedeschi, ci sono stati intoppi tra Amburgo e Hannover, principalmente a causa dei danni provocati dal vandalismo. Ciò ha portato a qualche disservizio e deviazione dei treni. Un portavoce delle ferrovie ha dichiarato che il furto di metalli a Bad Bevensen è stata la principale causa di questi problemi.

I passeggeri si aspettavano un tempo di viaggio aggiuntivo fino a 20 minuti e ritardi della stessa durata, che hanno interessato sia i treni ICE che IC. Molti treni sono stati deviati tramite Verden/Aller. Si consigliava ai passeggeri di verificare i propri collegamenti su bahn.de, DB Navigator o chiamando il numero informazioni viaggi 030 2970.

I servizi regionali con Metronom sono stati anch'essi interessati. La causa era la riparazione a Bienenbüttel, che ha provocato ritardi tra Amburgo e Uelzen, come ha riferito il provider, che si è protratto fino al pomeriggio.

I disservizi nel sistema ferroviario hanno anche interessato Hannover, causando potenziali ritardi per i passeggeri in viaggio verso o da questa città. I servizi MetroNom, che passano anche per Hannover, sono stati interessati dai lavori di riparazione a Bienenbüttel.

Leggi anche: