Dopo essersi guadagnata una qualificazione "da sogno", la minuscola nazione insulare delle Comore è pronta a sfidare un continente alla Coppa d'Africa.

È difficile sopravvalutare il risultato della qualificazione al torneo di calcio biennale africano, date le dimensioni e la storia calcistica delle Comore.

Situate appena al largo della costa orientale dell'Africa, sono il quarto Paese più piccolo del continente, con meno di 900.000 abitanti. Soprannominata Les Coelacanthes (i Celacanti), nome che deriva da una rara specie di pesce tropicale che abita le acque native dell'Oceano Indiano, la squadra è stata ammessa a far parte della FIFA, l'organo di governo mondiale del calcio, solo nel 2005.

Il sogno di raggiungere la finale dell'AFCON è diventato realtà nel marzo 2021 dopo un combattuto pareggio per 0-0 contro il Togo, ma la storia dell'improbabile successo delle Comore può essere fatta risalire al 2014, quando l'allenatore Amir Abdou è subentrato con una nuova visione della squadra.

Alla luce delle limitate infrastrutture calcistiche delle Comore, Abdou ha scelto di affidarsi alla diaspora della nazione, in particolare alla Francia, per trovare i migliori giocatori possibili. Parlando con CNN Sport, Abdou ha ammesso che non è stato un processo facile, poiché molti dei giocatori, essendo nati e cresciuti in Europa, erano incerti sulla prospettiva di competere per le Comore.

"Quando sei un piccolo Paese che propone un progetto a questi giocatori, è molto difficile convincerli a dire voglio venire alle Comore quando non sappiamo cosa possiamo offrire in termini di sicurezza", ha detto.

Abdou ha adottato un approccio franco al processo di persuasione e ha incontrato i giocatori in questione per costruire con loro relazioni significative: "Abbiamo avuto una conversazione con tutti i nostri giocatori nazionali, che è stata molto importante per convincerli e costruire una fiducia reciproca tra di noi".

L'inizio del viaggio

Uno dei giocatori convinti dal progetto di Abdou è Fouad Bachirou, centrocampista 31enne delle Comore che attualmente gioca nell'FC Omonia a Cipro. Bachirou si è unito alla squadra per la prima volta nel 2014 e attribuisce al manager il merito di aver creato un ambiente competitivo, attraente sia per lui che per i suoi compagni di squadra.

"Il 2014 è stato l'anno in cui tutto è cambiato: quando Amir è arrivato e ha deciso di cercare giocatori in tutto il mondo", ha dichiarato alla CNN, "e di cercare di organizzare meglio l'intera squadra nazionale e l'intera federazione. Questo ha avuto un grande impatto per la maggior parte dei giocatori quando sono arrivati".

Abdou è ansioso di riportare le lodi ai suoi giocatori, che definisce "veri patrioti perché l'amore che hanno per il loro Paese va oltre il calcio".

Questo sentimento patriottico è confermato dalle emozioni di alcuni giocatori quando ripensano all'altrimenti innocuo stallo con il Togo nel marzo 2021. Bachirou lo considera "il momento più bello della sua carriera calcistica", mentre il suo compagno di squadra e connazionale Said Bakari, che gioca per l'RC Waalwijk nella Eredivisie olandese, ha definito la fine della partita un "momento davvero bello".

Abdou e i suoi giocatori non sono gli unici a gioire per il successo della qualificazione della squadra. La squadra ha da tempo un forte seguito sulle isole, e la ripresa delle fortune negli ultimi anni ha trasformato questo sentimento in un vero e proprio fanatismo.

"Quando la squadra arriva alle Comore [per le partite]", ha detto Abdou, "il paese si ferma 15 giorni prima. Il Paese si ferma e la gente vive attraverso la squadra.

"C'è una gioia, non solo una gioia, ma un'esplosione, come se avessimo vinto la Coppa del Mondo o la Champions League. È incredibile. È completamente folle e difficile da descrivere".

Bakari non ha potuto nascondere il suo sorriso mentre parlava alla CNN delle scene nell'arcipelago all'indomani del risultato contro il Togo. "Posso solo dirvi che è stato pazzesco. Tutte le persone sono diventate pazze", ha detto.

Bachirou ha condiviso l'idea. "Ogni partita che abbiamo giocato in precedenza è sempre stata una festa, il risultato non contava", ha detto, "ma questa qualificazione l'ha portata a un altro livello. Sembrava che la gente festeggiasse per giorni, settimane".

"Siamo un Paese piccolo, un Paese povero, quindi portare un sorriso, portare gioia alla gente è stata una sensazione di cui siamo davvero orgogliosi".

Dobbiamo credere in noi stessi

Il sorteggio della fase a gironi dell'AFCON non è stato certo facile per le Comore, che sono state inserite nel Gruppo C insieme a Ghana, Marocco e Gabon. La campagna di Les Coelacanthesinizia il 10 gennaio contro il Gabon a Yaoundé, in Camerun.

Abdou e i suoi giocatori non hanno certo paura delle sfide che li attendono. La squadra si è preparata nel campo di allenamento in Arabia Saudita e l'allenatore ha tenuto a sottolineare che la sua squadra si trova a suo agio di fronte a un'opposizione così severa e, di fatto, può giocare con più libertà rispetto alle sue controparti.

"Sono squadre che conosciamo. Giocare contro questo tipo di squadre ci fa sentire ancora meglio ed è proprio giocare contro queste squadre che ci motiva ad andare lì e a ottenere risultati", dice Abdou.

"Dobbiamo credere in noi stessi - la pressione non sarà su di noi, ma sulle altre squadre di Paesi più grandi".

I giocatori pensano che il loro stretto legame e le influenze europee abbiano contribuito al loro successo e sperano che questo possa continuare nella competizione vera e propria.

Bakari ha descritto il rapporto tra i compagni di squadra come "come fratelli", mentre Bachirou ha osservato che "siamo tutti nati e cresciuti in Europa, e possiamo portare questa esperienza tattica: è così che siamo diventati una squadra difficile da battere".

Quantificare il successo di una squadra come le Comore al suo primo torneo importante è difficile.

I giocatori sono concentrati sulla mancanza di pressione e sul godersi il torneo, senza dimenticare la mentalità competitiva che li ha aiutati così efficacemente nel processo di qualificazione.

"Per noi è un sogno. Per me è un sogno rappresentare il mio Paese in questo tipo di torneo", ha detto Bakari. "Si gioca contro i migliori giocatori dell'Africa e del mondo. Non abbiamo paura, come ho detto, e stiamo solo cercando di andare il più lontano possibile".

"Siamo competitivi e vogliamo vincere le partite", ha detto Bachirou. "Ciò che ci ha permesso di qualificarci e di essere qui è stato credere che potevamo vincere le partite, essere competitivi e voler vincere, quindi andremo e avremo la stessa mentalità per cercare di vincere più partite possibili".

Bachirou ha poi ripensato alla potenziale portata dei festeggiamenti sulle isole se i risultati dovessero andare nella direzione di Les Coelacanthes.

"Se il successo dovesse arrivare in questa competizione, a dire il vero, ho molta paura per le Comore. Non sono sicuro che le isole saranno in grado di mantenere la popolazione. Sarebbe incredibile, sarebbe fantastico".

