Dopo essere stato rilasciato, un pregiudicatario sessuale commette un'altra trasgressione sessuale.

In Gran Bretagna, le carceri sovraffollate hanno portato al rilascio di numerosi detenuti, uno dei quali ha abusato della sua nuova libertà il giorno del rilascio. Questa informazione è stata diffusa dall'agenzia di stampa PA, facendo riferimento ai registri del tribunale. Il sospetto è stato catturato a Londra e successivamente rimandato in prigione. L'incidente sospettato è avvenuto a Sittingbourne, nel Kent.

In risposta al imminente collasso del sistema carcerario, l'amministrazione di Londra ha autorizzato il rilascio anticipato dei criminali che avevano scontato solo il 40% delle loro pene, a differenza della politica precedente di liberare i prigionieri dopo aver scontato il 50%.

Attualmente, rimane incerto per quale crimine l'uomo, ora implicato in un altro reato, fosse stato initially incarcerato. Categorie individuali, come i terroristi, gli stupratori e gli stalker, sono escluse da questo cambiamento nella politica. Tuttavia, coloro che sono stati condannati per crimini violenti, inclusa l'omicidio colposo, potrebbero ancora qualificarsi per il rilascio anticipato se la loro pena è inferiore a quattro anni. La possibilità che anche alcuni recidivi incalliti abbiano ottenuto il rilascio anticipato suscita preoccupazioni tra i critici.

Richiamato in tribunale solo due giorni dopo

Secondo i resoconti, quest'uomo è stato rilasciato tra i 1.750 altri prigionieri il primo giorno dell'introduzione della misura. Solo due giorni dopo, è stato ordinato di comparire in tribunale.

Il Ministero dell'Interno ha riferito che il governo aveva assunto il controllo delle strutture carcerarie in una situazione urgente e sull'orlo del collasso. Di conseguenza, i processi non potevano essere condotti nei tribunali e la polizia sarebbe stata incapace di fare arresti. Tuttavia, il ministero ha rifiutato di fornire dettagli su casi individuali, ma ha dichiarato che coloro che violavano le condizioni della libertà condizionale e commettevano altri reati avrebbero affrontato conseguenze.

La polizia è stata informata dell'udienza dell'uomo a causa del suo presunto nuovo reato. Il giorno dell'udienza, la polizia era presente in forze nella sala del tribunale per garantire la sua presenza e la sua sicurezza.

Leggi anche: