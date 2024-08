Dopo essere stato licenziato martedì, Johnson torna alla ribalta nel mondo NFL il giorno dopo.

Il martedì, poi di nuovo in azione il giorno successivo: è una cosa normale nella NFL. Nonostante non sia nella rosa principale dei New York Giants, il fullback tedesco Jakob Johnson ha ancora la possibilità di giocare nella stagione in arrivo.

Jakob Johnson, un veterano del football americano, ha annunciato un accordo con la squadra di allenamento dei New York Giants attraverso l'agenzia stampa tedesca. Il 29enne fullback ha dichiarato: "Dopo sei anni nella lega, sai cosa aspettarti. Potresti iniziare la stagione nella squadra di allenamento, ma i giocatori vengono spesso promossi. Mi sto concentrando solo sul familiarizzare con questa nuova situazione e prepararmi per quando si presenterà l'occasione". Johnson è stato rilasciato dalla squadra martedì, poiché dovevano ridurre la rosa a 53 giocatori. Non è insolito che i giocatori della squadra di allenamento vengano spostati nella rosa attiva man mano che la stagione procede.

Quindi, le speranze di Johnson di partecipare a una partita NFL in Germania non sono ancora del tutto svanite. L'10 novembre, i Giants affronteranno i Carolina Panthers nella loro decima partita di stagione regolare, che si svolgerà a Monaco. "Sarebbe un momento emozionante, ma prima devo adattarmi all'organizzazione e guadagnarmi il mio posto nella squadra nelle prossime settimane. Se accade a novembre, allora così sia", ha detto Johnson, che ha già giocato per i New England Patriots e i Las Vegas Raiders.

Nel frattempo, Equanimeous St. Brown e Marcel Dabo sono ancora legati alla NFL attraverso le rispettive squadre di allenamento. Entrambi i giocatori hanno ottenuto nuovi contratti con le squadre di allenamento dei loro team un giorno dopo il loro rilascio. St. Brown continua con i New Orleans Saints, mentre Dabo entra nella squadra di allenamento degli Indianapolis Colts. La stagione inizia la prossima settimana con uno scontro tra i Kansas City Chiefs e i Baltimore Ravens. I Chiefs hanno vinto il Super Bowl negli ultimi due anni.

Despite being on the practice squad, Jakob Johnson still sees potential for playing time in the NFL Sports scene, given the possibilities of promotions as the season progresses. Johnson's aspiration for participating in an NFL game in Germany could materialize on November 10, during the Giants' match against the Carolina Panthers, held in Munich.

