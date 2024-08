- Dopo essere saltato dal decimo piano, morte per ferite interne.

Dopo aver saltato da un trampolino da 10 metri a Brema, un giovane è ritenuto morto per ferite interne. Il 23enne ha colpito l'acqua con il petto in avanti e ha subito ferite fatali, secondo un portavoce della polizia. "È stato un incidente terribile." Il caso è ora chiuso per gli investigatori.

Secondo i bagni di Brema, due bagnini hanno osservato il salto e l'atterraggio del giovane il pomeriggio di lunedì. "Pensiamo che sia caduto sfortunatamente", ha detto un portavoce dei bagni di Brema. Il 23enne è riemerso inizialmente ma ha fatto movimenti incerti nuotando, con le sue condizioni che peggioravano visibilmente. I bagnini hanno reagito immediatamente, tirandolo fuori dall'acqua e somministrandogli i primi soccorsi, ma senza successo.

Un incidente simile non si era mai verificato a Brema prima. "Ci sono sempre persone che atterrano male, ma di solito hanno solo il fondoschiena rosso, magari un livido o un'infiammazione all'orecchio", ha detto il portavoce dei bagni di Brema. Questo caso non era paragonabile. "È stato semplicemente un incidente molto, molto tragico." Una squadra di intervento in crisi sta supportando il personale e il trampolino da 10 metri rimane chiuso come segno di rispetto. "Non possiamo semplicemente continuare."

Il personale specialmente addestrato supervisiona sempre le torri di tuffo, ha sottolineato il portavoce dei bagni di Brema. Si assicurano, tra le altre cose, che i bambini non cadano in acqua durante il gioco rude e che solo nuotatori esperti si tuffino. Chi ha saltato dai trampolini da 3, 5 e 7,5 metri può tentare il più alto. "Dovresti guadagnarti il tuffo da 10 metri per poter valutare il salto", ha detto il portavoce. Quando si tuffa da 10 metri, si raggiunge una velocità di circa 50 chilometri orari e si dovrebbe cercare di entrare in piscina con il minor contatto possibile con la superficie dell'acqua. "Più piccolo è l'area di contatto, meno grave è l'impatto."

La polizia è stata informata dell'incidente tragico ai bagni di Brema. Gli agenti sono arrivati sulla scena per indagare sulle circostanze della morte del giovane.

Dopo l'incidente, la polizia sta chiedendo l'adozione di ulteriori misure di sicurezza sul trampolino da 10 metri per prevenire simili incidenti in futuro.

Leggi anche: