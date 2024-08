- Dopo essere saltato dal decimo piano, morte per ferite interne.

Dopo un tuffo dal trampolino da 10 metri, un giovane a Brema è probabilmente morto per traumi interni. Il 23enne ha colpito l'acqua con il petto in avanti, causando ferite fatali, secondo un portavoce della polizia. "È stato un incidente terribile," ha detto. Il caso è ora chiuso.

Gli addetti del piscina di Brema hanno assistito all'incidente nel pomeriggio di lunedì. Il tuffo dell'uomo è stato pessimo e ha colpito l'acqua in modo scomposto, ha detto un portavoce. "Pensiamo che sia caduto sfortunatamente." È riemerso brevemente ma ha fatto movimenti incerti, il suo stato visibilmente peggiorava. I bagnini hanno reagito immediately, tirandolo fuori dall'acqua, ma i loro tentativi di primo soccorso sono stati infruttuosi.

Un incidente simile non si era mai verificato a Brema prima. "Le persone spesso colpiscono l'acqua male, ma di solito hanno solo il fondoschiena rosso, un livido o un'infiammazione all'orecchio," ha detto il portavoce. Questo era molto peggio. "È stato semplicemente un incidente molto, molto tragico." Una squadra di intervento in crisi sta supportando il personale e il trampolino da 10 metri rimane chiuso come segno di rispetto. "Non possiamo semplicemente continuare."

Il personale specialmente addestrato supervisiona sempre le torri di tuffo, ha sottolineato il portavoce. Assicurano che i bambini non cadano in acqua e solo nuotatori esperti si tuffano. Chi ha fatto il tuffo dai trampolini da 3, 5 e 7,5 metri può tentare il 10 metri. "Dovresti lavorare verso il tuffo da 10 metri per valutare il salto," ha detto. A quell'altezza, i tuffatori raggiungono velocità di circa 50 chilometri orari e dovrebbero mirare a un contatto minimo con la superficie dell'acqua. "Più piccola è l'area di impatto, meno grave è l'impatto."

La piscina all'aperto di Brema subirà una revisione della sicurezza aggiuntiva dopo l'incidente tragico. despite the strict safety measures, such an incident hadn't occurred in the outdoor swimming pool before.

