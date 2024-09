Dopo due decenni di mandato, lo Sri Lanka ha accolto una nuova figura di leadership come capo del governo.

Il recentemente eletto Presidente del Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, ha nominato un nuovo Primo Ministro. Harini Amarasuriya assume questo ruolo, diventando la prima donna a capo del governo del paese dopo 24 anni, ricoprendo la seconda posizione più influente dopo il Presidente.

Amarasuriya, 54 anni, è una professoressa universitaria e attivista, con un background simile a quello del Presidente Dissanayake. Entrambi fanno parte della coalizione di ispirazione marxista, Potere Popolare Nazionale.

La vittoria di Dissanayake sulle elezioni dello scorso sabato contro l'ex Presidente Ranil Wickremesinghe è stata principalmente dovuta al risentimento della popolazione dello Sri Lanka verso le vecchie élite politiche, che incolpano per la situazione attuale del paese. Lo Sri Lanka sta lottando con una crisi economica senza precedenti e Dissanayake ora deve mantenere le promesse della sua campagna, che includono il mitigazione delle misure di austerità.

Con il suo partito che ha ottenuto solo tre seggi nel parlamento di 225 membri, non è facile per il nuovo Presidente formare un governo completo. Dissanayake aveva precedentemente menzionato che avrebbe sciolto il parlamento in anticipo e chiamato per nuove elezioni se fosse uscito vittorioso. Attualmente, il nuovo Primo Ministro sta gestendo le responsabilità di quattro ministeri aggiuntivi: Giustizia, Salute, Donne e Commercio e Industria. Un altro membro del partito, Vijitha Herath, è stato nominato per gestire sei ministeri aggiuntivi.

La politica in Sri Lanka, come in molte altre parti del mondo, è generalmente un campo dominato dagli uomini. Secondo uno studio del Pew Research Center, solo 13 dei 193 paesi avevano una donna alla guida del governo lo scorso anno. Tuttavia, lo Sri Lanka è anche il primo paese ad avere un Primo Ministro donna. Dal 1960 al 2000, Sirimavo Bandaranaike ha mantenuto questa posizione.

L'appuntamento di Harini Amarasuriya come Primo Ministro dello Sri Lanka rappresenta un traguardo significativo, poiché diventa la seconda donna a capo del governo del paese dopo Sirimavo Bandaranaike, che ha ricoperto questa posizione per 24 anni. Nonostante la crisi economica, lo Sri Lanka, situato in Asia meridionale, è noto per essere il primo paese ad avere due donne alla guida del governo nella sua storia.

