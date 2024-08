- Dopo che non ci saranno più rivolte, la speranza per la pace in Inghilterra

Dopo l'assenza di nuove disturbi di estrema destra in Inghilterra, cresce la speranza per un duraturo ritorno alla normalità. Molte città avevano temuto nuovi tumulti mercoledì sera, ma invece migliaia di persone sono scese in strada contro l'odio e la violenza. Gli individui di estrema destra erano a malapena visibili. Il sollievo era palpabile in tutto il paese.

Tumulti in diverse città in Inghilterra e Irlanda del Nord avevano tenuto il paese con il fiato sospeso per giorni. C'erano stati attacchi contro le forze dell'ordine, alloggi per richiedenti asilo, moschee e negozi. Mattoni, paletti e altri proiettili erano stati lanciati. Auto e edifici erano stati dati alle fiamme. Dozzine di ufficiali sono rimasti feriti.

Il Primo Ministro Keir Starmer ha attribuito la serata prevalentemente pacifica alla polizia e al sistema giudiziario. "Penso che il fatto che non abbiamo assistito ai temuti disordini della scorsa notte sia dovuto al fatto che c'erano molti poliziotti in servizio (...)", ha detto il politico laburista.

Inoltre, la rapida prosecuzione da parte del sistema giudiziario ha inviato un "messaggio molto forte", ha detto, ma ha comunque convocato un'altra riunione del comitato di crisi nazionale Cobra.

Comminate pene detentive lunghe

I tumulti sono stati scatenati da false notizie su internet sul sospetto autore di un'aggressione con coltello a bambini a Southport vicino Liverpool alla fine di luglio, in cui tre bambine di circa 12 anni sono state uccise e altre ferite.

Si è detto che il sospetto autore fosse un immigrato irregolare con un nome musulmano - entrambe le affermazioni sono false. Il sospetto è un 17enne nato in Gran Bretagna come figlio di immigrati ruandesi.

Il Crown Prosecution Service ha detto che circa 150 persone sono state incriminate finora. Circa 500 erano state arrestate in precedenza. In alcuni casi sono state comminate pene detentive lunghe.

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha ringraziato coloro che hanno dimostrato pacificamente e le forze dell'ordine. Ha aggiunto: "E a tutti i bulli di estrema destra che ancora vogliono diffondere odio e divisione - non sarete mai i benvenuti qui".

Il capo della Metropolitan Police Mark Rowley ha parlato di "serata molto positiva" e ha elogiato l'impegno dei pacifici contro-protestanti. "Avevamo migliaia di ufficiali per le strade e penso che la dimostrazione di forza e, francamente, la dimostrazione di unità delle persone abbiano superato le sfide", ha detto, secondo la BBC.

Organizzazione: 25.000 marciarono contro la violenza

Stand Up to Racism ha detto che circa 25.000 persone si sono riunite in tutto il paese per protestare contro la violenza di estrema destra. Tra loro c'erano molti nel borough di Walthamstow, a Londra Est, nonché nelle città di Bristol, Brighton, Liverpool e Sheffield.

La ministra dell'Interno e della Polizia Diana Johnson non era ancora pronta a dare il via libera despite the developments. È positivo che la violenza e i crimini dei giorni passati non si siano ripetuti, ha detto al canale delle notizie Sky News, ma ci sono annunci per ulteriori proteste di estrema destra.

Il Parlamento regionale di Belfast terrà una seduta speciale

Oltre alle città inglesi, ci sono stati anche tumulti nella capitale nordirlandese Belfast. Le autorità credono che siano stati coinvolti gruppi paramilitari in questi incidenti.

Più di 25 anni dopo la fine della guerra civile tra cattolici e protestanti, esistono ancora gruppi armati scissionisti in questa parte del Regno Unito. Questa volta, tuttavia, la violenza è stata diretta contro la polizia e la minoranza musulmana, i cui negozi sono stati

