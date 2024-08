- Dopo che l'hotel e' crollato, la prima vittima e' stata recuperata.

Dopo il crollo parziale di un hotel nella città della Mosella di Kröv, le persone ferite, tra cui un bambino di due anni, hanno dovuto attendere ore sotto le macerie. Al mattino, i soccorritori sono riusciti a liberare quattro persone, tra cui il bambino. Non ci sono informazioni iniziali sul loro stato. La condizione instabile dell'edificio rende difficile il lavoro dei soccorritori.

Cosa è successo?

Parte dell'hotel è crollata tarda martedì sera - solo cinque persone sono riuscite a fuggire dall'edificio. C'è un morto. Otto altre persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie, alcune con ferite gravi. I soccorritori sono riusciti a mettersi in contatto con alcune di loro. Il corpo non è ancora stato recuperato. La causa del crollo parziale dell'edificio è stata inizialmente incerta. Si dice che i residenti abbiano chiamato i servizi di emergenza tarda martedì sera.

Un piano è crollato

Secondo la polizia, un piano dell'edificio è crollato intorno alle 23, con 14 persone nella casa al momento, cinque delle quali sono riuscite a fuggire illese. 31 residenti nelle vicinanze hanno dovuto essere evacuati. La casa si è letteralmente accasciata su se stessa. Dei tre piani precedenti, ne rimangono solo due. "Sono solo scioccato", ha detto un residente.

Polizia: "Operazione estremamente difficile"

Sul posto si può vedere che parti dell'edificio a più piani in legno hanno ceduto. Detriti di cemento giacciono a terra. "A causa dei danni, si tratta di un'operazione estremamente difficile, poiché i soccorritori possono entrare nell'edificio solo con la massima cautela", si legge in un comunicato della polizia. Gregor Zehe, portavoce del Centro Operativo Tecnico del distretto di Bernkastel-Wittlich, ha detto: "Il soccorso è incredibilmente difficile". In una situazione instabile, ogni passo deve essere fatto con cautela.

Ci sono circa 250 aiutanti sul posto, tra cui pompieri e l'Agenzia Tecnica di Soccorso (THW), inclusi reparti speciali e un'unità cinofila di ricerca e soccorso. Il sito viene esaminato anche con i droni.

Kröv si trova sulla Mosella Media nel distretto di Bernkastel-Wittlich della Renania-Palatinato. Soprattutto d'estate, molti turisti visitano la regione, famosa per la sua produzione di vino.

La polizia sta navigando con cautela nell'edificio instabile a causa del piano crollato, rendendo l'operazione di soccorso estremamente difficile. Con l'aiuto di oltre 250 soccorritori, tra cui pompieri e l'Agenzia Tecnica di Soccorso (THW), stanno facendo del loro meglio per raggiungere le otto persone intrappolate e un morto, che si trovano apparentemente vicino al piano crollato.

