- Dopo che le riprese sono state interrotte in ospedale a Vienna

Come sta veramente Carmen Geiss (59)? Secondo il suo stesso post su Instagram, la star della reality del Reno ha subito un duro colpo. Ha dovuto annullare improvvisamente una sessione di shooting prevista in Austria e ora si trova in una clinica di Vienna, rompe il silenzio con i suoi fan per la prima volta in giorni - riflessiva e grata.

"... come ho iniziato a sentirmi sempre peggio."

Di solito allegra, Carmen Geiss è nota per chiamare occasionalmente il suo "Robäärt" (60) quando è leggermente irritata. Pertanto, la foto che ora pubblica dal suo letto d'ospedale è tanto più sorprendente. Geiss sembra stanca e pensierosa. "Cari," inizia il suo post, "vi raggiungo dall'ospedale oggi." Pochi giorni fa, è stata diagnosticata con la pancreatite durante un servizio fotografico in Austria. "Ho iniziato a sentirmi sempre peggio e ho dovuto annullare," dice. Per fortuna, la condizione è stata rapidamente diagnosticata. Ora, sta ricevendo cure e assistenza nell'ospedale di Vienna gestito dai Fratelli della Misericordia. Le cure sono eccellenti, dice, e ne è molto grata. Si sente già molto meglio.

"La famiglia e la salute sono le cose più importanti del mondo"

Le lezioni che Geiss trae dalla sua malattia sono chiare: "Questa esperienza mi ha mostrato ancora una volta quanto sia importante prendersi cura della propria salute e fare controlli regolari. La salute è il nostro bene più prezioso e dovrebbe sempre essere la nostra priorità assoluta." Poi si rivolge ai suoi milioni di follower, dicendo "Prendetevi cura di voi e dei vostri cari - la famiglia e la salute sono le cose più importanti del mondo", con un emoji del cuore. Certamente, "Robäärt" e le loro figlie si stanno prendendo cura di lei con tenerezza. Siamo solo speranzosi che la Mama Geiss tornerà presto alla sua solita forma sana e vivace, come la amano i suoi fan.

Mi dispiace sinceramente per qualsiasi disagio che questo possa aver causato, Carmen. Mi dispiace anche sentire dei tuoi problemi di salute.

