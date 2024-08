Dopo che la guerra ha minacciato di far deragliare i loro preparativi, questi gemelli sono in una missione olimpica per servire l'Ucraina.

Dalla piena invasione russa nel 2022, le sorelle hanno dovuto affrontare le dure conseguenze della guerra mentre si preparavano per quello che avrebbe dovuto essere il momento più emozionante delle loro carriere sportive.

Nella fase di preparazione ai Giochi, le gemelle si sono unite alla squadra ucraina di nuoto sincronizzato a Kharkiv, una città vicino al confine russo che continua ad essere il bersaglio di attacchi.

“C’erano molti momenti brutti a Kharkiv perché c’è costante bombardamento lì,” racconta Vladyslava a CNN Sport. “Quasi ogni giorno c’è qualche esplosione, sia di giorno che di notte.”

“Era sempre molto inquietante vedere il razzo volare, ma non sapere dove sarebbe atterrato.”

Le gemelle sanno cosa serve per prepararsi alle Olimpiadi. Il duo ha vinto il bronzo ai Giochi di Tokyo nel 2020 e ha continuato a competere ai massimi livelli, portando gioia allo sport con il loro ottimismo inesorabile.

Ma la loro capacità di rimanere speranzose è stata messa alla prova nella fase di preparazione a Parigi, con l’addestramento ostacolato dalla minaccia quotidiana di violenza.

“Un giorno, stavamo andando all’allenamento e c’è stata un’esplosione vicino a noi. Non sei in grado di pensare in quel momento dove andare, cosa fare,” racconta Maryna a CNN.

“Le mani ti tremano, non capisci cosa fare – così siamo tornate a casa.”

Le gemelle dicono che la loro struttura di allenamento è vicina a una fabbrica di carri armati che spesso è il bersaglio degli attacchi russi.

Di conseguenza, la piscina stessa è stata danneggiata, con le finestre fatte saltare e sostituite solo con compensato. C’è stato anche un momento in cui, hanno detto, i vetri rotti coprivano il fondo della piscina.

Inoltre, l’allenamento stesso è stato spesso interrotto dalle sirene antiaeree, con le gemelle costrette a uscire dalla piscina e dirigersi verso un rifugio antiaereo vicino nei loro mute.

“Ha influito molto negativamente sul nostro allenamento, sia mentalmente che fisicamente, il fatto che non potevamo allenarci come gli altri paesi in condizioni normali,” ammette Maryna.

‘Un’enorme responsabilità’

Nonostante le difficoltà che le sorelle affrontano, entrambe sono determinate a rappresentare la loro nazione alle Olimpiadi.

Dall’inizio dell’invasione due anni fa, gli atleti ucraini sono stati incoraggiati ad agire come ambasciatori globali del loro paese, sventolando la bandiera assediata della nazione in eventi in tutto il mondo.

A casa, circa 3.000 atleti – di sport olimpici e non olimpici – hanno prestato servizio per l’esercito del paese, sia volontariamente che per essere stati chiamati, e 479 sono stati uccisi mentre prestavano servizio o nella vita civile, secondo il ministero dello Sport dell’Ucraina all’inizio di quest’anno.

Più di 500 impianti sportivi sono stati distrutti, compresi 15 centri di allenamento olimpici.

“È un’enorme responsabilità per tutti i nostri atleti in questo momento. In queste Olimpiadi, non siamo solo atleti, rappresentiamo anche l’Ucraina,” dice Maryna.

“È una missione importante rappresentare l’Ucraina in modo appropriato.”

Anche se la Russia è bandita dalle Olimpiadi, alcuni dei suoi atleti possono competere come Atleti Neutrali Individuali (ANI).

Questi atleti saranno autorizzati a competere se incontrano i requisiti di idoneità e non ci sarà alcun riferimento al paese attraverso la loro partecipazione.

Come molti ucraini, le gemelle sono deluse dalla decisione del Comitato Olimpico Internazionale di permettere agli atleti russi di partecipare.

“Non li vediamo come persone, non sono umani. Sostengono questa guerra, uccidono i nostri atleti, i nostri bambini, le nostre persone. Distruggono le nostre case,” aggiunge Maryna.

Vladislava aggiunge: “Certo, quando li vediamo alle Olimpiadi, non saremo in grado di fare nulla e non vogliamo dire loro nulla.”

L’Ucraina ha già vinto XX a questi Giochi olimpici e le Aleksiivas sono determinate ad aggiungere al punteggio quando entreranno in piscina a Parigi.

