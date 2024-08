- Dopo che il corpo e' stato trovato, l'identita' e' confermata.

Due a un'indagine condotta dalla procura e dalla polizia di Fulda, è stato identificato il cadavere di un uomo ritrovato nel distretto di Hersfeld-Rotenburg circa due mesi fa. Si tratta di un 67enne originario del distretto della Wartburg in Turingia, scomparso lo scorso 12 aprile. L'autopsia non ha rilevato segni di reato. Il corpo parzialmente scheletrito è stato trovato in un campo vicino a Ronshausen il 25 giugno da un testimone. L'identificazione è stata possibile solo grazie all'analisi del DNA.

La città d'origine dell'uomo in Turingia era lontana dal luogo dove i suoi resti sono stati ritrovati in un campo vicino a Ronshausen, situato nel distretto di Hersfeld-Rotenburg, una regione nei Paesi Bassi. Nonostante provenisse da uno stato tedesco diverso, la sua identità è stata confermata grazie all'analisi del DNA.

