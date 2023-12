Dopo che i suoi festeggiamenti a metà gara hanno attirato l'attenzione del mondo dell'atletica, Letsile Tebogo vuole essere ricordato come uno dei grandi dello sprint

"La maggior parte del tempo ascolto solo musica, canzoni tradizionali del Botswana, perché mi ricordano le mie radici e le mie origini", dice Tebogo. "È molto più facile per me rilassarmi in questo modo".

Il rituale pre-gara sembra essergli utile. Anche in pieno volo su una pista di atletica, il diciannovenne è un'immagine di compostezza; la sua lunga falcata fluttuante e la sua forma di corsa facile lo hanno portato a tempi record nel circuito giovanile.

All'inizio di quest'anno, Tebogo ha battuto due volte il record mondiale under 20 sui 100 metri: prima con il tempo di 9,94 secondi ai Campionati del Mondo, poi qualche settimana dopo con 9,91 secondi ai Campionati del Mondo U20.

Il suo primo record è stato confermato ufficialmente da World Athletics il 20 settembre, mentre il suo secondo tempo è ancora in attesa di ratifica.

Tra i segreti di entrambe le prestazioni, Tebogo afferma di aver saputo mettere da parte le ansie prima di scendere in pista.

"La forza mentale è molto importante", dice alla CNN Sport. "Devi venire con la mente libera e goderti la gara perché, una volta che sei stressato, non puoi correre la gara perfetta che tu e il tuo allenatore avete pianificato.

"Devi venire con la mente libera... Eliminate tutto ciò che vi passa per la testa e che vi disturba sui blocchi o durante il riscaldamento".

La prestazione di Tebogo ai Campionati mondiali U20 di quest'anno a Cali, in Colombia, lo ha consacrato come uno dei più interessanti prospetti dell'atletica leggera, non solo per la facilità con cui è sembrato staccarsi dagli altri concorrenti, ma anche per i suoi festeggiamenti prematuri a 30 metri dal traguardo.

Quando ha fatto un gesto sul fianco destro e ha agitato il dito in segno di gioia, Tebogo è diventato improvvisamente la voce del mondo dell'atletica.

"Ho deciso di farlo nel momento in cui stavo correndo", racconta. "Volevo che fosse una gara memorabile per me, visto che lascio gli juniores.

"Non volevo mancare di rispetto a nessuno in pista ... Bisogna fare qualcosa per coloro che restano svegli la notte per guardarti, qualcosa di cui parlare domani o nel prossimo futuro".

La celebrazione ha scatenato paragoni con il grande Usain Bolt, che, pieno di fiducia e spavalderia, sorrideva e allargava le braccia prima di tagliare il traguardo, anche quando stabiliva i record mondiali.

L'eredità del giamaicano incombe ancora sull'atletica, tanto che gli osservatori sono spesso pronti a etichettare una stella emergente dello sprint come il suo predecessore.

Ma Tebogo ammette di non aver mai pensato di battere i record mondiali del suo idolo: 9,58 per i 100 metri e 19,19 per i 200 metri.

Il giovane sprinter spera che i due possano incontrarsi in futuro - magari ai Campionati del Mondo del prossimo anno a Budapest, in Ungheria - ma per il momento può essere rassicurato dal fatto che Bolt lo ha visto gareggiare - e lo ha riconosciuto su Twitter.

"I suoi tempi sono molto veloci", dice Tebogo. "Bisogna essere mentalmente forti e tutto deve essere in forma, tutto deve essere al top".

Rivali da record

Cresciuto in Botswana, Tebogo è stato un calciatore di talento e ha iniziato a praticare seriamente lo sprint solo a metà dell'adolescenza, quando ha capito che avrebbe potuto avere una carriera in questo sport.

Sebbene i suoi record under-20 siano stati ottenuti nei 100 metri, corre anche nei 200 metri e si è classificato secondo rispetto all'israeliano Blessing Afrifah per sei millesimi di secondo ai Campionati mondiali juniores di quest'anno.

Correndo fianco a fianco sul rettilineo d'arrivo, i due hanno stabilito il nuovo record dei campionati in 19,96 secondi, un tempo che li colloca al terzo posto dietro a Bolt e Erriyon Knighton nella classifica under 20 di tutti i tempi.

Knighton, come Tebogo, sembra essere una stella del futuro. Il diciottenne ha realizzato gli otto tempi più veloci sui 200 m di tutti gli atleti under 20, mentre il suo record personale di 19,49 secondi, stabilito in aprile, lo colloca al 10° posto nella classifica senior di tutti i tempi.

"Mi motiva molto a tornare indietro e a lavorare di più sul processo", ha detto Tebogo, che ha chiuso con 0,02 secondi di vantaggio su Knighton quando i due hanno gareggiato sui 100 m all'inizio di quest'anno, a proposito dei risultati del suo rivale americano. "Ci sarà una bella gara tra me e lui in futuro".

Tebogo non ha ancora deciso se in futuro si concentrerà maggiormente sui 100 o sui 200 metri. Ha in programma di iniziare gli allenamenti all'Università dell'Oregon - per la prima volta fuori dal Botswana - a marzo e l'anno prossimo passerà dalla categoria juniores a quella seniores.

"Ho notato che gli junior, quando mi vedono, sono intimiditi da me, ma con i senior è il contrario: sono loro a intimidirmi", dice. "Ma con il tempo, credo che mi troverò a mio agio e mi troverò molto bene con loro".

Dopo diverse settimane di riposo dopo la fine della stagione, Tebogo ha ripreso gli allenamenti il 1° ottobre.

Si aspetta un periodo estenuante di sei settimane prima di tornare al livello della scorsa stagione, ma poi potrà iniziare a pensare a ciò che vuole raggiungere nella sua prima stagione da atleta senior.

"Quando ho iniziato a praticare l'atletica, l'obiettivo finale era quello di essere ricordato, come viene sempre ricordato Usain Bolt", dice Tebogo.

"Anche se sono il secondo uomo più veloce del mondo, va bene lo stesso. Basta che io sia tra i primi tre uomini più veloci del mondo: questo è ciò di cui sarò davvero felice".

