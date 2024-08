Dopo aver trascorso un anno dietro le sbarre, un tedesco viene rilasciato in prigione a Maiorca.

Lo scorso anno, le autorità spagnole hanno arrestato un gruppo di giovani maschi tedeschi a Mallorca. Sono stati implicati nel presunto stupro di una 18enne. Secondo i recenti rapporti, i imputati provenienti dalla Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW) sono stati rilasciati dalla detenzione preventiva. L'indagine continua.

Pochi giovani uomini, accusati di aver commesso un crimine sessuale di gruppo, sono stati rilasciati su cauzione dopo aver trascorso più di un anno in detenzione preventiva a Mallorca, secondo una fonte affidabile con sede a Palma. I motivi e i dettagli del loro rilascio non sono ancora stati resi noti.

Si presume che gli imputati abbiano costretto un turista tedesco di 18 anni, che uno di loro aveva incontrato alla spiaggia di Ballermann, a partecipare a attività sessuali o a fare da semplice spettatore. Secondo i rapporti della polizia, uno dei sospetti ha addirittura registrato l'atto con il suo telefono nel luglio 2023.

I cinque maschi, di età compresa tra 21 e 23 anni, che sono stati trattenuti a Mallorca con l'accusa di stupro di gruppo, provengono dalla regione del Märkischer Kreis della Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW). La pubblica accusa competente di Hagen sta continuando le indagini contro i cinque individui, come annunciato.

Uno dei membri del gruppo è stato rilasciato poco dopo. È stato in grado di fornire prove credibili per dimostrare la sua innocenza riguardo allo stupro presunto, come è stato dichiarato. Secondo "Mallorca Zeitung", un sesto sospetto è stato rilasciato su cauzione di 10.000 euro a settembre.

Il rilascio di tutti i sospetti non significa la chiusura del caso. L'indagine continua sulla base delle informazioni esistenti. Una condanna in Spagna potrebbe comportare pene detentive fino a 12 anni.

La data di produzione del dispositivo utilizzato per registrare l'atto presumibilmente illecito non è stata ancora rivelata. Nonostante il rilascio, gli imputati devono fare ritorno nella Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW) entro la data di scadenza dei loro passaporti.

