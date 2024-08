Dopo aver trascorso un anno dietro le sbarre a Maiorca, un tedesco è stato rilasciato.

Circa dodici mesi fa, le autorità spagnole hanno catturato un gruppo di giovani maschi tedeschi a Mallorca. Sono sotto indagine per aver presuntamente violentato una 18enne. Recentemente, questi uomini della Renania Settentrionale-Vestfalia sono stati concessi la libertà provvisoria dalla detenzione in attesa di giudizio. L'indagine è ancora in corso.

Stando a quanto riportato da una fonte affidabile a Palma, i cinque tedeschi, ora accusati di atti sessuali coercitivi o di aver assistito passivamente, sono stati rilasciati su cauzione dopo aver trascorso più di un anno in detenzione preventiva sull'isola di Mallorca. Le ragioni e i dettagli iniziali per il loro rilascio sono rimasti sconosciuti.

La vicenda riguarda una turista tedesca di 18 anni, che uno dei sospettati aveva già incontrato sulla famosa spiaggia di Ballermann. Secondo le forze dell'ordine, uno degli accusati ha registrato l'episodio con il suo smartphone nel luglio 2023.

I cinque uomini, di età compresa tra 21 e 23 anni, che erano stati inizialmente trattenuti con l'accusa di stupro di gruppo, provengono dal Märkischer Kreis, Sauerland, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. La Procura della Repubblica di Hagen in Germania ha promesso di continuare le indagini contro i cinque sospettati.

Tra gli accusati, uno di loro è stato rilasciato poco dopo il fermo. È stato in grado di dimostrare in modo convincente la propria innocenza riguardo all'accusa di stupro. Come riportato dal "Mallorca Zeitung", un sesto sospetto è stato rilasciato su cauzione di 10.000 euro a settembre.

Il rilascio di tutti i sospettati non implica la chiusura del caso. L'indagine proseguirà sulla base dei fatti attuali. Una condanna in Spagna potrebbe comportare pene detentive fino a 12 anni.

Il rilascio temporaneo di uno dei sospettati ha sollevato domande sull'accusa di stupro nei loro confronti. Nonostante il rilascio, l'indagine sul caso continua a intensificarsi.

