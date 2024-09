Dopo aver subito un'altra significativa battuta d'arresto nella loro campagna, Trump e Harris hanno ripreso le loro attività politiche.

Kamala Harris parteciperà a un'intervista con l'Associazione Nazionale dei Giornalisti Neri a Philadelphia, un'occasione importante non programmata per una candidata che di solito si attengono al suo messaggio. In precedenza, Trump aveva erroneamente affermato durante una discussione con lo stesso gruppo che Harris si era recentemente trasformata in un individuo di colore.

La situazione si svolge dopo che il Servizio Segreto ha impedito a un potenziale tiratore di mirare a Trump nel suo campo da golf di West Palm Beach. Questo potrebbe essere stato il secondo tentativo di uccidere l'ex presidente. Questo incidente stabilisce come potrebbe svolgersi la campagna imminente, in particolare per Trump, che deve partecipare a un evento in Michigan per criticare il record di Biden e Harris in uno stato cruciale per le elezioni.

Trump ha attaccato lunedì, accusando Harris e Biden di alimentare l'ultima minaccia alla sua vita. Ha affermato a Fox News Digital che il loro linguaggio stava causando il suo essere preso di mira e li ha etichettati come la vera minaccia. Ha anche denunciato il presidente e il vicepresidente democratici sul suo sito web Truth Social.

Dopo il primo tentativo di assassinio, Biden ha ammesso che era stato un errore incoraggiare i sostenitori a mettere un "bersaglio" su Trump, ma né lui né Harris sembrano aver cambiato le loro preoccupazioni sul rischio che Trump rappresenta per la democrazia. Durante il dibattito, Harris ha utilizzato l'attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti, le rivolte di Charlottesville e la previsione di Trump di un "bagno di sangue" se avesse perso come esempi del suo linguaggio pericoloso.

La vicepresidente democratica ha sostenuto la necessità di superare questa questione durante il dibattito, dicendo: "Andiamo avanti".

Trump ha una storia di linguaggio infiammatorio e immagini violente, un fatto riconosciuto da alcuni democratici. La rappresentante democratica del Michigan Debbie Dingell, durante un evento di raccolta fondi per la campagna di Harris, ha affermato che Trump "stimola la paura e l'ansia" tra il pubblico.

Dingell ha sottolineato la necessità di comprendere il ruolo che Trump sta giocando in questa violenza e il suo aumento, dicendo: "Questa violenza deve cessare, ma dobbiamo anche capire chi e cosa è e fino a che punto sta contribuendo".

La campagna di Harris ha cercato di evitare di discutere il presunto tentativo di assassinio in un contesto politico lunedì. Nonostante l'affermazione di Trump che il presunto tiratore in Florida era motivato dal loro linguaggio, pochi collaboratori credevano che le sue affermazioni fossero genuine.

Mentre Biden e Harris proseguivano con i loro piani dopo l'incidente in Florida, mostravano un netto contrasto rispetto alla loro risposta alla prima minaccia di assassinio contro Trump durante l'estate.

Situazione attuale della corsa del 2024

La situazione è delicata per la campagna di Trump, con i primi voti distribuiti in un momento in cui il suo vantaggio iniziale si è ridotto e il suo vantaggio nella raccolta fondi è svanito.

Harris è uscita dallo scorso dibattito con slancio, con il 63% dei telespettatori che ha valutato la sua performance migliore rispetto al 37% di Trump, secondo un sondaggio CNN condotto da SSRS.

Un segnale di allarme per Trump è emerso domenica, quando un sondaggio Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll, condotto da Ann Selzer, ha rivelato che il suo vantaggio in Iowa si era ridotto al 47% contro il 43% di Harris. Solo un vantaggio del 50% al 32% era stato osservato per Biden a giugno, secondo lo stesso sondaggio.

L'Iowa, che Trump ha vinto per l'8% nel 2020, non è stata considerata uno stato competitivo. Tuttavia, il sondaggio ha rilevato un aumento della probabilità di voto tra vari gruppi a tendenza democratica, tra cui donne, elettori dell'Iowa con istruzione universitaria, abitanti urbani e coloro che hanno meno di 45 anni.

Un sondaggio ABC News e Ipsos pubblicato domenica ha dato a Harris un vantaggio su Trump a livello nazionale, con il 52% di approvazione tra gli elettori probabili rispetto al 46% di Trump. Ha anche evidenziato un chiaro divario di genere, con le donne che favoriscono nettamente Harris (55% contro il 44%), mentre gli elettori maschili probabili sono divisi equamente (49% per ciascuno).

Risposta di Trump della domenica

Dopo il presunto tentativo di assassinio, Trump ha trascorso la giornata parlando con i consiglieri e gli alleati, incluso durante il suo lockdown al Trump International Golf Course. Multiple fonti hanno riferito che Trump sembrava essere di buon umore, anche scherzando di essere due sotto il par durante lo sparo e commentando entusiasticamente la sua ben giocata "partita di golf".

Dopo essere stato sollecitato sulla copertura dei media del presunto secondo tentativo di assassinio, Trump ha chiesto aggiornamenti sulla situazione. Una terza fonte ha confermato che Trump era risoluto nella sua convinzione di emergere vittorioso nelle elezioni di novembre.

La rapidità della risposta del Servizio Segreto all'incidente in Florida, a differenza della loro risposta ritardata durante lo sparo a Butler, Pennsylvania, è stata evidenziata. Mentre alcuni vicini a Trump hanno espresso shock iniziale nell'apprendere dello sparo, sono stati rapidamente rassicurati sulla sicurezza di Trump. Il Servizio Segreto ha rapidamente informato i membri della campagna di Trump sulla situazione mentre era ancora in lockdown, secondo due fonti.

Tuttavia, il modo in cui Trump è passato agli attacchi politici dopo l'incidente in Florida contrasta nettamente con la sua risposta iniziale allo sparo in Pennsylvania.

Dopo lo sparo in Pennsylvania, l'ex presidente ha invitato all'unità, saltando gli attacchi politici rapidi che aveva fatto in precedenza.

Questo incidente è avvenuto durante la campagna di Biden, un momento in cui stava lottando per superare la sua scarsa performance nel dibattito di giugno. Pochi giorni dopo, Biden si è dimesso, Harris ha rivendicato la nomination democratica e il vantaggio di Trump è svanito.

Preoccupazioni per la sicurezza di Harris

Il presunto tentativo di assassinio di Trump del fine settimana scorso, che ha scatenato una condanna bipartisan della violenza politica, sembra aumentare le preoccupazioni per la sicurezza di Harris durante la sua campagna.

La squadra ha ricevuto suggerimenti da numerosi sostenitori e alleati nel recente passato per abbandonare i comizi all'aperto, considerati più difficili da garantire. La preoccupazione deriva dalla convinzione che gli eventi indoor siano più gestibili in termini di sicurezza, secondo una fonte.

Fino ad ora, i comizi di Harris sono stati principalmente eventi indoor, eccezion fatta per due occasioni in Wisconsin e New Hampshire. L'evento del New Hampshire è stato particolarmente esposto, richiedendo una grande barriera di vetro protettivo intorno al podio. Anche se i comizi all'aperto non sono stati completamente esclusi, la campagna si aspetta di continuare a ospitare la maggior parte dei suoi eventi indoor, secondo una fonte.

La campagna è vigile nel evitare qualsiasi apparenza di politicizzazione dell'incidente precedente. La squadra è consapevole del linguaggio che potrebbe essere visto come incitamento alla violenza contro l'ex presidente.

In un evento estivo della campagna in Michigan, dopo il primo tentativo di attentato alla vita di Trump, Harris ha riconosciuto l'equilibrio delicato che le campagne devono mantenere in un'atmosfera di retorica politica accesa.

"La domenica sera, il nostro Presidente Joe Biden ha chiamato per l'unità, e l'unità dovrebbe includere la convinzione che mentre la storia del nostro paese è stata segnata dalla violenza politica, la violenza non è mai accettabile. Non ci dovrebbe essere spazio per l'ambiguità riguardo a questo", ha dichiarato all'evento.

"Contemporaneamente, l'essenza della democrazia americana - l'essenza di qualsiasi democrazia - si basa su una fiera competizione di idee, politiche e una visione per il futuro. Così come dobbiamo respingere la violenza politica, dobbiamo anche sostenere discussioni aperte sulle poste in gioco in questa elezione", ha aggiunto.

