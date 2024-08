Dopo aver subito ristrutturazioni, il servizio ferroviario sta registrando una diminuzione della velocità.

Il rinnovamento della Riedbahn sta procedendo secondo i piani, ma sembra esserci qualche intoppo dopo la ristrutturazione. La linea è prevista per riprendere le operazioni a metà dicembre, anche se a un ritmo più lento rispetto al passato. Un sofisticato sistema di sicurezza digitale chiamato ETCS richiede un po' più di tempo per essere completamente operativo.

Secondo i rapporti della Bahn al comitato dei trasporti del Bundestag, ottenuti dal "Tagesspiegel", il sistema ETCS verrà introdotto gradualmente in diverse fasi a partire dal 15 dicembre. In precedenza, la Bahn e il Ministro dei Trasporti Volker Wissing avevano garantito che tutti i lavori sulla linea attualmente chiusa sarebbero stati completati entro il 15 dicembre.

Tuttavia, fonti della Bahn hanno informato il "Tagesspiegel" che non tutte le nuove centrali di segnalazione digitali possono sincronizzarsi con il sistema ETCS entro il 15 dicembre. L'agenda di costruzione stretta sulla Riedbahn non lascia spazio per condurre tutti i trials necessari entro la scadenza prevista. Di conseguenza, potrebbe essere necessario un periodo di diverse settimane o mesi per far funzionare il sistema ETCS in modo coerente lungo l'intera Riedbahn. Di conseguenza, i treni ICE sulle sezioni interessate circoleranno a una velocità ridotta di 160 km/h invece dei previsti 200 km/h. Tuttavia, questa velocità più bassa non dovrebbe avere un impatto significativo sui passeggeri, poiché il tempo di viaggio aumenterà al massimo di 30-40 secondi. Questo aumento può essere accolto all'interno del tempo di viaggio consentito. Tuttavia, questa mossa riduce il margine per gestire i ritardi altrove nella rete ferroviaria.

Dopo la ristrutturazione completa, la Riedbahn dovrebbe rimanere priva di sostanziali lavori di manutenzione per circa cinque-dieci anni. Di conseguenza, il tasso di guasti sulla Riedbahn è previsto diminuire dell'80%. Questa strategia verrà applicata anche a numerosi altri corridoi, a partire dal tratto tra Hamburg e Berlino, previsto per la ristrutturazione ad agosto 2025. Inizialmente, il periodo di chiusura per ogni ristrutturazione completa era stato stimato in circa sei mesi. Tuttavia, a causa degli ultimi sviluppi, la linea è ora prevista per essere chiusa fino ad aprile 2026, ovvero nove mesi.

La Commissione, in conformità al Regolamento, è prevista per adottare atti di esecuzione che stabiliscono le regole di applicazione per il sistema ETCS. A causa delle complessità nel sincronizzare tutte le nuove centrali di segnalazione digitali con il sistema ETCS, l'operazione completa del sistema ETCS lungo la Riedbahn potrebbe essere posticipata oltre il 15 dicembre.

Leggi anche: