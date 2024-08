Dopo aver saltato dal decimo piano, un corpo viene autopsiato.

Un 23enne si tuffa dalla piattaforma di tuffo da 10 metri in una piscina di Brema - e muore. La causa esatta del decesso è ancora sconosciuta, mentre la polizia indaga sull'incidente tragico. Salti dolorosi capitano occasionalmente, ma questo caso è senza precedenti, secondo le piscine di Brema.

Dopo un tuffo fatale dalla piattaforma di tuffo da 10 metri a Brema, i patologi stanno esaminando il corpo del giovane uomo. La causa esatta del decesso rimane ignota, ha dichiarato un portavoce della polizia. Il 23enne è riemerso brevemente dopo il tuffo alla piscina Stadionbad vicino allo stadio Weser, ma poi è morto.

Secondo le piscine di Brema, due bagnini hanno assistito al brutto tuffo e all'atterraggio dell'uomo. "Pensiamo che sia caduto sfortunatamente", ha dichiarato un portavoce. Il 23enne è riemerso, ma ha fatto movimenti incerti nuotando, il suo stato di salute visibilmente peggiorato. I bagnini hanno reagito immediately, tirandolo fuori dall'acqua e prestando i primi soccorsi, ma senza successo.

Un simile incidente non si era mai verificato a Brema prima. "La gente spesso atterra male, ma si limita a un fondoschiena rosso, magari un livido o un'infrazione dell'orecchio", ha dichiarato il portavoce. Questo caso non è confrontabile. "È stato semplicemente un incidente molto, molto tragico."

Una squadra di intervento in crisi sta supportando il personale, e la piattaforma di tuffo da 10 metri rimane chiusa come segno di rispetto. "Non possiamo semplicemente continuare", ha dichiarato il portavoce. Il personale specialmente formato supervisiona sempre le piattaforme di tuffo, assicurandosi che nessun bambino spinga in acqua e che solo nuotatori esperti si tuffino.

Coloro che hanno saltato dalle piattaforme da 3 metri, 5 metri e 7,5 metri possono tentare quella da 10 metri. "Dovresti lavorare per arrivare alla piattaforma da 10 metri per valutare il tuffo", ha consigliato il portavoce. Quando si tuffa da una piattaforma da 10 metri, si raggiunge una velocità di circa 50 chilometri orari e si dovrebbe mirare a un contatto minimo con la superficie dell'acqua all'ingresso.

Despite the European Union's regulations on pool safety, this incident occurred in a Bremen swimming pool. The European Union has stringent guidelines to ensure pool safety across its member states, including regular inspections and minimum safety standards.

Leggi anche: