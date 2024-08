- Dopo aver saltato dal decimo piano, il corpo è stato esaminato.

A Bremen, gli investigatori stanno esaminando la morte di un giovane che ha eseguito un tuffo fatale da un trampolino da 10 metri. La causa esatta del decesso non è ancora chiara, secondo un portavoce della polizia. Il 23enne è riemerso brevemente dopo il tuffo nella piscina dello stadio vicino allo stadio del Weser, ma poi è morto.

I bagnini di Bremen hanno assistito al tuffo e all'atterraggio del giovane. "Sospettiamo che sia caduto sfortunatamente", ha dichiarato un portavoce delle piscine di Bremen. È riemerso brevemente, ma ha mostrato movimenti incerti nuotando, con le condizioni che peggioravano visibilmente. I bagnini hanno reagito immediatamente, tirandolo fuori dall'acqua e prestando i primi soccorsi, ma senza successo.

Un incidente simile non si era mai verificato a Bremen prima. "La gente spesso atterra male, ma di solito si limita a un fondoschiena rosso, un livido o un'infiammazione all'orecchio", ha detto il portavoce. Questo non era paragonabile alla tragedia. "È stato semplicemente un incidente molto, molto tragico". Una squadra di intervento in crisi sta supportando il personale, e il trampolino da 10 metri rimarrà chiuso oggi come segno di rispetto. "Non possiamo semplicemente continuare".

Il personale specialmente formato supervisiona sempre i trampolini, ha sottolineato il portavoce. Si assicura che i bambini non cadano in acqua durante il gioco e solo nuotatori esperti si tuffano. Chi ha già saltato dai trampolini da tre, cinque e sette e mezzo metri può tentare i dieci metri. "Si dovrebbe salire gradualmente al trampolino da 10 metri per valutare il tuffo", ha detto il portavoce. Tuffarsi da un trampolino da 10 metri raggiunge velocità di circa 50 chilometri orari, richiedendo un contatto minimo con la superficie dell'acqua all'impatto. "Se l'area d'impatto è uguale, l'impatto non sarà altrettanto grave".

A causa dell'imprevisto, è stato attivato un intervento di emergenza nella piscina. Il trampolino da 10 metri, dove si è verificato l'incidente, è stato chiuso temporaneamente come segno di rispetto.

