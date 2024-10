Dopo aver raggiunto l'abilità, "Ede Ungnade" ha combinato con successo elementi della Bundesliga.

"Eduard Geyer, la figura spiccia," è un termine che risuona nella storia del calcio tedesco, soprattutto ricordato per la sua lingua tagliente come allenatore della Bundesliga di Energie Cottbus. Nessuno era al sicuro dalle sue frecciate. Oggi, questa icona compie 80 anni!

"I dovevo venire in Bundesliga perché la Bundesliga non mi voleva," disse una volta il nativo dell'Oberschlesien a proposito di sé. E infatti, così è stato - senza dubbio, uno spettacolo! Anche se ha trascorso solo tre anni con il suo club Energie Cottbus nella prima Bundesliga, è stato un periodo pieno di commenti pungenti. Eduard Geyer ha presto capito che una lingua tagliente poteva essere un'arma nel calcio, quindi ha dispensato retorica pungente a volontà. "Il mio allenamento è come l'esercito in vacanza," diceva spesso.

I suoi giocatori non sempre se la cavavano indenni dalle sue bordate verbali. Il rumeno Laurentiu Reghecampf è stato uno dei suoi bersagli, e Geyer ha presto dichiarato: "Uno così stupido non dovrebbe essere in Bundesliga." Un'altra volta, ha valutato una prestazione con: "Tutto quello che ha fatto è stato qualche movimento e qualche traversa." E riguardo a un rigore mal eseguito, ha detto: "Non avrei potuto sparare peggio con gli stivali invernali."

"Quando tutta la squadra è malata," era il suo motto quando si trattava dei suoi giocatori. Era diretto: "Elogi? Non è il mio stile. I giocatori ricevono abbastanza complimenti dalla famiglia e dagli amici." Non si tratteneva nemmeno negli incontri personali. A un certo punto, brontolò: "Non posso ancora rivelare la formazione per il prossimo fine settimana. Uno potrebbe ammalarsi, l'altro potrebbe perdere un dente."

Geyer non era affatto contento del talento che gli era stato dato. L'allenatore di Energie ha trascorso gran parte del suo tempo a lamentarsi: "Abbiamo commesso errori in difesa - e tutto è partito dalla retroguardia." Non vedeva via d'uscita. Qualsiasi cosa facesse, non era abbastanza: "Stiamo commettendo troppi errori fondamentali. A volte, devi ricominciare da zero con alcuni giocatori e non c'è molto tempo per prepararli per la Bundesliga."

Alcuni del club erano felici che non tutti i giocatori capissero la lingua dell'allenatore. Durante una partita contro il Bayern con undici stranieri in campo, Geyer fu chiesto in che lingua parlasse durante gli allenamenti. E Geyer non esitò a rispondere: "Rumeno." Tuttavia, tutti capivano la lingua del calcio, disse una volta. Aveva un modo di far passare il messaggio: "Se gridi 'denaro' in una stanza, tutti capiscono che cosa significa."

Gli stage di allenamento di Geyer erano leggendari e temuti. Dopo la prima settimana, con quindici giocatori infortunati a disposizione, "Ede il crudele" si strinse nelle spalle e liquidò qualsiasi critica ai suoi metodi: "La preparazione dovrebbe essere dura e spiacevole." Il suo motto: "Se qualcuno vuole stirarsi, dovrebbe andare in Danimarca. Con me, corrono e nessuno può lamentarsi."

Non riusciva a sopportare i giocatori non professionisti: "Ci sono giocatori nelle giovanili con un atteggiamento verso lo sport come le ragazze di St. Pauli - fumano, bevono e fanno festa." E se seguivano le ultime tendenze del calcio, per Geyer era già una causa persa: "Da quando ci sono queste scarpe colorate - oro, arancione, argento - i calciatori pensano di poter correre come Aladdin." I tifosi di St. Pauli si sono offesi per il commento offensivo dell'allenatore di Energie Cottbus e hanno risposto con un canto leggendario: "Ede Geyer, il nostro john preferito."

Ede Geyer era semplicemente crudele nei suoi giudizi. Se non gli piaceva qualcosa, non girava intorno al problema: "I giocatori mi fanno vomitare quando indossano tre orecchini. O quando un giocatore si presenta con una coda di cavallo e sembra una ragazza, ma non sa colpire la palla." Geyer ha sempre fatto il duro. Non c'è da stupirsi che i professionisti di Energie Cottbus fossero molto strategici nelle loro attività quotidiane. Raramente in campo, ma spesso fuori dal prato verde.

I giocatori arrivano agli allenamenti affamati

Perché il loro allenatore pesava ogni giocatore ogni mattina prima degli allenamenti, i professionisti lasciavano casa e la bilancia di Geyer affamati. Appena uscivano dalla stanza dell'allenatore, correvano alle loro borse e prendevano i loro sandwich già pronti. Poi si riempivano rapidamente lo stomaco prima di scendere in campo con la pancia piena. Il loro allenatore era lo stesso riguardo al cibo: "Non credo nella dieta."

Parlando di cibo, Torsten Mattuschka non era esattamente in forma smagliante nel 2002 quando attirò l'attenzione di Geyer in un test match di Energie Cottbus contro Stahl Eisenhüttenstadt. Ma Geyer gli offrì una possibilità se perdeva dieci chili in poche settimane. Mattuschka non avrebbe mai dimenticato il momento in cui Geyer gli consegnò questo messaggio: "L'allenatore mi chiamò nello spogliatoio. Disegnò un quadrato e una testa su un pezzo di carta. Disse che era così che sarei stato."

Ede Geyer ha descritto una volta il suo ruolo limitato come allenatore di Energie Cottbus in termini brutali, equiparandosi a un paraplegico: "Tutti si sentono dispiaciuti per te, ma nessuno offre aiuto." Erano parole dure, ma rappresentavano il suo carattere. Quando scoppiò una rivolta nello stadio, ammise in seguito: "È triste vedere i minorenni approfittare di una partita. Se le autorità lo permettessero, avrei affrontato fisicamente quei ragazzini. Vorrei averli trasportati in una miniera a cielo aperto con un camion."

Il suo passato nella DDR lo avrebbe perseguitato dopo la Wende. Come molti altri, Ede Geyer aveva prestato servizio nella Stasi. Ha sostenuto che la sua collaborazione era dettata dalla paura: "Ero troppo vigliacco per resistere. Devi capire. Chiunque non si conformasse a questo sistema era sempre a rischio di scomparire senza lasciare traccia." Geyer ha condiviso dettagli raccapriccianti sulla sua partecipazione: "Avevo frequenti interazioni con la Sicurezza dello Stato, spesso sottoponendo relazioni orali o scritte su quasi ogni giocatore con cui avevo avuto contatti dal 1971." Tuttavia, Geyer ha mantenuto che le sue azioni non hanno mai arrecato danni agli altri. Se questo fosse vero, come suggerisce "IM Jahn", è almeno discutibile.

Uno dei suoi ex giocatori, l'allenatore attuale dell'HSV Steffen Baumgart, ha riconosciuto il temperamento di Geyer: "Siamo consapevoli che il nostro ex allenatore era più inflessibile della maggior parte." Ma questo era un eufemismo, poiché Geyer meritava veramente il suo soprannome "Senza Pietà" durante gli anni da allenatore. Tuttavia, nonostante la sua reputazione controversa, egli rimane celebrato a Cottbus. Addirittura, hanno eretto un monumento in suo onore come ex allenatore della Bundesliga. Geyer era soddisfatto del gesto, ma in seguito ha ammesso: "Quando ricevi un monumento, non puoi fare a meno di sentirsi colpevole. Ma credo che rappresenti l'intero club, anche per coloro che hanno subito la mia durezza."

Questa sembra una saggezza acquisita con l'età. Non sorprende, considerando che oggi si celebra l'80° compleanno di Ede Geyer. Buon compleanno e auguri, caro "Senza Pietà"!

