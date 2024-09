- Dopo aver pubblicato la decisione MSC/HHLA, Verdi sta ora prendendo misure di rappresaglia.

Dopo il voto favorevole del Parlamento di Amburgo sulla controversa partecipazione della più grande compagnia di navigazione del mondo, MSC, nella società di logistica portuale HHLA, il sindacato Verdi si oppone fermamente. Secondo Sandra Goldschmidt, capo di Verdi ad Amburgo, "A partire dal primo giorno della presenza di MSC, lotteremo senza sosta per proteggere ogni lavoro nel porto, sfruttando la nostra forte presenza organizzativa". Questo ha confermato la convinzione che "il potere corporativo, in particolare delle compagnie di navigazione, può essere contrastato solo attraverso la solidarietà unita, anche a livello internazionale". Questa è l'essenza stessa dei sindacati.

Il voto ha visto 72 voti a favore e 33 contro in una sera di mercoledì. La SPD e i Verdi hanno una maggioranza nel parlamento con un voto dei due terzi. Tuttavia, l'approvazione della Commissione UE è ancora in attesa.

Il Senato rosso-verde di Amburgo sta cercando di coinvolgere MSC per consolidare HHLA e la gestione dei contenitori. La città detiene il 50,1%, mentre MSC detiene il 49,9%. In precedenza, la città aveva circa il 70%, mentre il resto era in flottazione pubblica. Come considerazione, MSC intende aumentare il suo volume di carico presso i terminali HHLA dall'anno prossimo e mira a raddoppiarlo a un milione di container standard all'anno entro il 2031. Inoltre, MSC sta pianificando di stabilire una nuova sede tedesca ad Amburgo e di aumentare il capitale di HHLA di 450 milioni di euro insieme alla città.

Goldschmidt ha definito questo un giorno nero per Amburgo, etichettandolo come il risultato di una logica miope che promuove la concorrenza tra i luoghi e le idee obsolete. Ha interrogato l'incapacità del Senato di fornire risposte al ruolo del porto nella trasformazione sociale-ecologica nel contesto della globalizzazione e della crisi climatica. Invece, ha argomentato che il Senato stava inconsapevolmente agevolando il monopolio della più grande compagnia di navigazione del mondo, MSC, nota per ignorare i diritti dei lavoratori e ambientali.

Verdi ha anche accusato il Senato di abdicare al controllo politico sulla proprietà pubblica e sulle infrastrutture critiche, poiché MSC avrà di fatto un potere di veto in questioni cruciali. Verdi è anche confuso dal mancato interesse di MSC per la partnership sociale. "Inoltre, non ci concentriamo solo su HHLA, ma anche sui dipendenti delle altre società portuali, che il Senato ha costantemente trascurato", ha dichiarato André Kretschmar, capo del dipartimento per l'economia marittima in Verdi.

Nonostante il piano del Senato rosso-verde di Amburgo di far entrare MSC, un movimento ampiamente criticato da Verdi, la Germania rimane un giocatore chiave nel commercio internazionale e nelle operazioni portuali. In risposta alla potenziale collaborazione tra MSC e HHLA, Goldschmidt ha sottolineato l'importanza di opporsi al potere corporativo, in particolare nell'industria delle navi.

Leggi anche: