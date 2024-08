- Dopo aver messo in atto il divieto di coltelli, Woidke ha affrontato un'aggressione

Il leader dell'amministrazione del Brandeburgo, Dietmar Woidke (SPD), sta promuovendo un divieto di coltelli dopo l'incidente di accoltellamento mortale a Solingen. "I coltelli, in particolare quelli progettati per causare danni, dovrebbero essere proibiti per le strade", ha dichiarato Woidke in risposta a una domanda.

Il capo è aperto alla contemplazione di ulteriori misure restrittive. "La polizia ha bisogno dei poteri investigativi di cui ha bisogno", ha dichiarato Woidke. Tuttavia, non ha fornito alcuna misura specifica. "Le autorità di sicurezza devono ora adempiere ai loro compiti".

Woidke: Nessuna protezione per i criminali

Il politico SPD sta promuovendo una posizione decisa contro l'Islam estremista: "Dobbiamo prendere decisioni contro l'Islam estremista", ha detto. "Nessuno dovrebbe essere protetto in Germania contro cui dobbiamo proteggerci". Woidke è il principale candidato SPD per le elezioni statali del 22 settembre.

Il ministro dell'Interno del Brandeburgo Michael Stübgen (CDU) vuole preparare la formazione di zone prive di armi, ha informato il "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (PNN). Il capo di stato e di frazione della CDU Jan Redmann sta promuovendo maggiore sicurezza ai festival attraverso la videosorveglianza con riconoscimento facciale e controlli casuali delle borse.

Alleanza della città: più collaborazione con la polizia

L'alleanza "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) vuole anche stringere le misure: "La nostra legge sull'asilo deve essere cambiata in modo che le persone perdano la loro protezione se sono sufficientemente sospettate di pianificare crimini gravi o crimini contro l'ordine pubblico", ha informato il capo di stato Robert Crumbach al "PNN".

Il presidente dell'associazione delle città e dei comuni, il sindaco di Wittenberg Oliver Hermann (indipendente), considera necessaria una maggiore protezione per i festival cittadini e popolari. Ha promosso una maggiore cooperazione tra la polizia e gli uffici dell'ordine pubblico, ha informato il "PNN".

Faeser pianifica regolamentazioni delle armi più severe

Durante l'attacco a un festival cittadino a Solingen, un uomo ha ucciso tre persone venerdì. Otto altri sono rimasti feriti, quattro di essi gravemente. Il sospetto, un 26enne siriano, è in custodia. Il procuratore generale sta indagando per omicidio e appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

La ministra dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) pianifica di rafforzare le regolamentazioni delle armi, comprese il divieto di portare coltelli a serramanico dannosi. I Verdi stanno anche promuovendo regolamentazioni delle armi più severe e il divieto di portare armi in pubblico.

Woidke suggerisce di considerare le regole sulla proroga per ulteriori restrizioni: "Date le circostanze attuali, potremmo dover rivedere le regole sulla proroga per implementare misure più severe".

