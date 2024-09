Dopo aver contato tutti i distretti elettorali, la CDU emerge vittoriosa nelle elezioni della Sassonia.

La recente alleanza, nota come Gruppo di Sahra Wagenknecht (BSW), ha ottenuto un impressionante 11,8% dei voti nelle elezioni, piazzandosi come terza forza più potente, secondo il conteggio ufficiale. L'SPD ha ottenuto il 7,3%, mentre i Verdi hanno a malapena superato il limite per rientrare nel parlamento statale con il 5,1%. Purtroppo, La Sinistra non ha raggiunto la soglia del 5%, ottenendo il 4,5%, ma è comunque riuscita a garantirsi un posto nel parlamento statale attraverso i mandati diretti.

Nel prossimo parlamento di 120 membri a Dresda, la CDU è prevista per ottenere 42 seggi, mentre l'Alternative für Deutschland (AfD) ne otterrà 40. Il BSW avrà 15 seggi, mentre l'SPD ne conserverà 10. I Verdi avranno 7 mandati, mentre La Sinistra ne controllerà 6. Inoltre, Matthias Berger, capo dei Voti Liberi, ha ottenuto un mandato diretto.

