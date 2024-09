- Dopo aver considerato la situazione, la CDU emerge come la fazione più influente in Sassonia.

Nella _ultimi sondaggi__ di stato, la CDU si è aggiudicata il primo posto con il 31,9% dei voti, superando l'AfD che ha ottenuto il 30,6% del sostegno pubblico. Alla loro prima partecipazione alle elezioni statali, l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW), guidata da Sahra Wagenknecht, ha ottenuto l'11,8% dei voti, diventando la terza forza più forte nel prossimo parlamento statale. L'SPD e i Verdi hanno ottenuto rispettivamente il 7,3% e il 5,1% dei voti. La Sinistra ha registrato un lieve calo al 4,5%, ma è riuscita a ottenere due mandati diretti e a mantenere la sua presenza nella legislatura statale. La partecipazione al voto per queste elezioni ha raggiunto un record del 74,4%.

La forte performance della CDU negli ultimi sondaggi di stato garantisce loro un ruolo significativo nelle prossime elezioni per il Landtag. L'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale, con il loro terzo posto, avrà anche una presenza rilevante nel dibattito durante le elezioni per il Landtag.

