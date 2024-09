Dopo aver campionato le migliori varietà di caffè a livello globale, la mia preferenza rimane invariata <unk> Non sono un fan.

Essendo consapevole della tua ossessione per il caffè, fanatico, probabilmente hai persino un'acra preferita nella foresta pluviale dove crescono i tuoi chicchi di caffè. Lo capisco, nessun problema.

Ma io? Vorrei condividere il tuo entusiasmo.

Ecco la verità: mi piace un sacco di cose legate al caffè. L'aroma del caffè è inebriante. Adoro l'atmosfera di alcuni caffè. Mi piacciono quelle lucenti macchine con i loro tubi lucenti e valvole di pressione. Apprezzo l'energia dei tatuati baristi che raschiano i resti della tazza precedente, poi creano un ritratto del tuo viso nella schiuma del tuo cappuccino. Sono un fan degli accessori - presse francesi, caraffe, filtri, tamper e quelle croccanti Lotus cookies che spesso vengono come contorno.

Sono innamorato di tutto questo, lo sono davvero. Lo amo, fino al momento in cui ne prendo un sorso, poi...

Caffè? Bleah.

Ho provato ad apprezzare il caffè. I pretenziosi esperti di caffè di varie sette mi hanno preso sotto la loro ala nel corso degli anni, dicendomi di "dimenticare tutti i gusti brutti del passato, prova questo!" Volontariamente, ho aperto il mio palato, ho scartato i miei pregiudizi e ho slurpato con entusiasmo.

Come previsto, ho finito per spruzzare il tavolo. Bleah.

Prima di essere etichettato come un plebeo, lasciami chiarire. Ho più credito di caffè del caffè medio. Nella prima metà degli anni 2000, ho trascorso due anni sull'isola indonesiana di Giava, dove nasce il caffè Giava. Durante il mio soggiorno lì, ho viaggiato verso est, a sud di Surabaya, dove crescono quegli ambiti chicchi rossi sulle colline tropicali, essiccati e tostati.

Lì, il termine francese terroir - carattere acquisito da un particolare posto - aleggiava nell'aria come la caffeina. Il terreno era umido e puzzolente, la luce del sole era nebbiosa e pesante. Alla sua fonte, ho avuto l'opportunità di gustare il caffè come lo intendeva la natura, non influenzato dall'industria.

Bleah!

In Indonesia, offrono anche un caffè esotico e costoso fatto con chicchi che sono passati attraverso il sistema digestivo di un gatto civetta. Non l'ho mai provato, ma forse avrei dovuto. Non riesco a vedere come essere processati da un piccolo animale notturno della foresta possa rendere il caffè peggiore.

Due anni fa, ho visitato la Colombia e sono stato portato in uno dei caffè più fine di Bogotà. Ancora una volta, mi è stato detto: "Dimentica tutti i gusti brutti del passato, prova questo!"

Ancora una volta, orribile. Mi scuso sinceramente.

A proposito, nei caffè di Bogotà, come tradizione, è anche consuetudine gustare una tazza di cioccolata calda accompagnata da una fetta di formaggio, perfetta per intingere.

Certo, ho continuato a bere il mio caffè colombiano per mostrare buone maniere. Allo stesso modo, ho bevuto il "migliore caffè del mondo" in Turchia, Grecia, Italia, Francia, Marocco, Penisola Arabica (la cardamomo funziona, ma comunque no) e Australia.

Non credo che siano i miei gusti. Mi piace quasi tutto il resto nel mio piatto e le mie avventure culinarie sono lontane dall'essere noiose.

Certo, sono britannico, quindi condivido un'inclinazione verso il tè piuttosto che il caffè. Ma anche voi, gli inglesi, amate il caffè, troppo. I caffè erano una grande cosa nel 17° secolo a Londra prima dell'arrivo del tè. E oggi, i miei amici e colleghi britannici apprezzano il caffè tanto, se non di più, di una tazza di tè.

E questo è un problema, poiché le abitudini di caffeina britanniche sono state ribattezzate come ossessionate dal caffè in tempi recenti. I comodi caffè dove un tempo si pagava una miseria per una pentola di tè sono stati conquistati dai caffè corporate.

E mentre Starbucks, ecc., ancora vendono il tè, lo fanno a prezzi di caffè. Cinque dollari per una tazza che equivale all'acqua calda, un piccolo sacchetto di tè e un goccio di latte non è insolito.

Ancora più un problema qui negli Stati Uniti, però. Quando vado lì, di solito porto con me la mia scorta di bustine di tè (PG Tips o Yorkshire Gold, se stai chiedendo - qui non beviamo Lipton). Ho visto il tè sul menu, ma la brodaglia pallida e tiepida che servono? Bleah. Se quello è ciò che beve Junior, non c'è da stupirsi che tutti qui siano passati al caffè.

Ma sono consapevole che il problema sono io, non il caffè. Ho visto come vanno d'accordo gli altri con il caffè, e il mostro verde dell'invidia mi si agita dentro. Perché non può funzionare così anche per noi due? Magari se solo ci prendiamo una pausa, saremo pronti a riprovarci insieme.

Despite my love for all things coffee-related, from the aroma to the ambiance and the barista's artistry, I find myself unable to truly enjoy a cup of coffee. My two-year stint on the Indonesian island of Java, where Java coffee is born, even included a trip to the coffee plantations, but my taste buds remain unimpressed.

In my quest to appreciate coffee, I've indulged in exotic varieties, like the civet cat-processed coffee in Indonesia and the world's greatest brews in various countries, but I've always found them less than satisfying. And while I may enjoy a cup of hot chocolate with cheese in Bogota's coffeehouses, my coffee experiences end up being a disappointment.

In light of this, I often wonder if my taste preferences lean more towards food and drink that aren't caffeinated. Perhaps our next adventure should include exploring new culinary delights from around the world, as I believe we could both find great enjoyment in that.

