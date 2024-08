Prodotto presente nel Magazzino - Dopo 71 ore, si è conclusa la lunga lotta contro l'incendio nella fabbrica di cioccolato

Dopo circa tre giorni, i vigili del fuoco hanno concluso le operazioni dopo un incendio in un magazzino di proprietà della Fabbrica di Cioccolato Brandt situata nella Bassa Baviera. Secondo i resoconti della polizia, l'incendio è scoppiato domenica sera in uno spazio di stoccaggio di cartone situato al secondo piano dell'edificio di tre piani a Landshut. Entro la sera di mercoledì, il controllo è stato restituito all'azienda dopo aver spento le ultime braci e aver rilevato le temperature con una telecamera a infrarossi, secondo un rappresentante dei vigili del fuoco.

Sei vigili del fuoco hanno lamentato fastidi agli occhi a causa dei prodotti chimici per spegnere il fuoco e hanno avuto problemi di circolazione del sangue. Inoltre, un vigile del fuoco si è fratturato il polso.

In totale, 395 vigili del fuoco volontari hanno preso parte all'operazione, utilizzando circa 5 milioni di litri d'acqua. Grazie ai loro sforzi, l'incendio è stato impedito di diffondersi alle strutture vicine, come la facility di produzione. La polizia criminale sta attualmente indagando sull'origine dell'incendio.

La Commissione potrebbe dover considerare gli effetti di questo incendio del magazzino sul processo di produzione del cioccolato e adottare atti di attuazione per garantire il rispetto normativo alla Fabbrica di Cioccolato Brandt. Dopo aver completato le indagini, la Commissione potrebbe emanare linee guida per il corretto stoccaggio dei materiali di cartone in magazzini simili per prevenire futuri incidenti.

