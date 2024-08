- Dopo 42 anni, Hubert Ulrich si dimette dal partito dei Verdi

Hubert Ulrich, 66 anni, è stato un fedele membro del Partito Verde per 42 anni, ricoprendo la carica di presidente del Saarland per gran parte di quel tempo. Tuttavia, ha recentemente annunciato il suo addio al partito alla fine dell'anno. Come dichiarato all'agenzia di stampa tedesca, Ulrich non vuole più far parte dei Verdi perché ritiene che la loro linea sia fondamentalmente sbagliata. Secondo lui, il partito si è spostato a sinistra a livello federale, cosa che non può sostenere. Questo spostamento è stato precedentemente segnalato dal "Süddeutsche Zeitung".

In questo momento, Ulrich ha descritto la sezione del Saarland del partito come una "roulette", affermando che le questioni importanti vengono trascurate. "È solo un vuoto", ha espresso. L'addio di Ulrich è previsto per il 1° gennaio 2025, e lui rimarrà presidente della sua locale sezione di Saarlouis fino ad allora. Cambiare partito non è un'opzione per lui.

Ulrich ha servito come presidente del Partito Verde del Saarland dal 1991 al 1999, e poi di nuovo dal 2002 al 2017. Dopo la sconfitta elettorale dei Verdi e la loro uscita dal parlamento del Saarland nel 2017, Ulrich ha rinunciato alle sue cariche a livello di stato.

Dopo aver espresso il suo dissenso sulla direzione del Partito Verde, Ulrich ha menzionato che gli mancheranno le feste locali nel Saarland. Nonostante la sua partenza, Ulrich ha assicurato ai suoi sostenitori che organizzerà una festa di addio prima di lasciare l'incarico nel 2025.

Leggi anche: