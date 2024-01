Dopo 25 anni e 185 milioni di dollari, apre finalmente il nuovo Museo delle Collezioni Reali in Spagna

Quando la prossima settimana la Spagna inaugurerà la tanto attesa Galleria delle Collezioni Reali di Madrid, il suo nuovo elegante edificio di otto piani, arroccato su un'iconica collina accanto al Palazzo Reale, potrebbe anche rubare un po' di attenzione agli Antichi Maestri in mostra. Gli architetti spagnoli Emilio Tuñon e Luis Mansilla hanno vinto l'American Architecture Prize 2017 e una dozzina di altri premi per questo progetto, costruito con cemento bianco, granito e quercia e caratterizzato da centinaia di finestre che si affacciano sui giardini verdeggianti sotto il Palazzo Reale e sull'ampio parco di Casa de Campo.

Il nuovo museo, costato 172 milioni di euro (186,8 milioni di dollari), aprirà il 29 giugno con 650 opere che abbracciano cinque secoli, tra cui capolavori di Velazquez, Caravaggio, Goya e una prima edizione del "Don Chisciotte" di Cervantes. Si tratta di una selezione "rappresentativa" dei 170.000 dipinti, sculture, arazzi e arti decorative normalmente distribuiti tra i 19 palazzi spagnoli e altri siti reali gestiti dal Patrimonio Nacional (Patrimonio Nazionale), ha dichiarato alla CNN la presidente dell'organizzazione Ana De la Cueva durante una visita alla galleria il mese scorso.

Il Patrimonio Nacional è un ente governativo che sovrintende a palazzi, monasteri, conventi e alle loro vaste collezioni d'arte che un tempo appartenevano alla corona, ma che ora sono di proprietà dello Stato spagnolo.

Una nuova casa per opere d'arte raramente viste

Alcune opere esposte nel nuovo museo non sono mai state viste prima dal pubblico.

Una di queste è "San Michele Arcangelo che sconfigge il diavolo", una scultura lignea completata nel 1692 da Luisa Roldan, la prima donna nominata scultore di corte spagnolo.

Ci sono solo tre opere, tra le 650 esposte, firmate da artiste donne, ha dichiarato alla CNN Leticia Ruiz, direttrice delle Collezioni Reali. Nel XVI e XVII secolo, ha spiegato Ruiz, era raro che le donne firmassero le opere d'arte con il proprio nome perché gli uomini - di solito i mariti o i padri - detenevano il titolo di artista o di artigiano e quindi si prendevano il merito. Il numero reale di opere esposte da artiste donne è sconosciuto.

"La cosa fondamentale di Roldan era la sua qualità, che le permise di uscire dall'anonimato e di diventare capo bottega, con un grado superiore a quello del marito", ha detto Ruiz. "È probabile che ci fossero molte altre donne nei laboratori (di artisti) familiari. Ma che sono rimaste anonime".

Un'altra opera inedita, precedentemente nascosta nell'adiacente Palazzo Reale, è il "Cavallo bianco" di Diego Velazquez, datato 1634-1638. Nel dipinto, il cavallo titolare si erge sulle zampe posteriori, ma insolitamente senza cavaliere. "È questo l'aspetto affascinante dell'opera", ha detto Ruiz, aggiungendo che Velazquez potrebbe aver dipinto prima il cavallo, per poi dipingervi sopra un cavaliere, probabilmente un reale.

Anche la "Salomè con la testa di San Giovanni Battista" di Caravaggio, datata 1607, è inclusa nella collezione, uno dei quattro Caravaggio che risiedono in Spagna.

Un nuovo edificio "spettacolare

"Un edificio moderno dalle linee sobrie, dalle dimensioni spettacolari", ha detto de la Cueva del nuovo edificio durante una visita alla galleria all'inizio di questo mese. "La combinazione di arte classica e barocca con queste linee è molto potente".

L'idea di questo museo è nata negli anni Trenta, durante la Seconda Repubblica spagnola, ma ha preso piede solo nel 1998, quando l'edificio è stato inaugurato. Gli studi precedenti alla costruzione avevano evidenziato torri difensive costruite dai Mori e una porzione delle mura cittadine del IX secolo, che sono state rapidamente scoperte all'inizio dei lavori nel 2006.

Queste radici islamiche della prima Madrid sono state restaurate e costituiscono una parte fondamentale della mostra del museo, che i visitatori possono ammirare attraverso una grande vetrata. "In questo spazio, la parte più antica di Madrid è stata integrata con quella più moderna, in questo meraviglioso edificio del XXI secolo", ha dichiarato De la Cueva ai giornalisti durante una conferenza stampa il mese scorso.

Le mostre sono allestite in lunghe gallerie rettangolari con soffitti alti, disposte cronologicamente su tre livelli, compreso il periodo dell'impero spagnolo con le sue ingenti borse per commissionare opere a grandi artisti. La mostra inizia con le collezioni reali dei monarchi asburgici - situate vicino all'esposizione delle vecchie mura cittadine - e poi, un livello più in basso, con le collezioni della dinastia borbonica.

Al piano inferiore si trovano le mostre temporanee, che iniziano con le carrozze delle Collezioni Reali e alcune in prestito da altre istituzioni, ha detto Ruiz. Gli arazzi che spesso viaggiavano con i monarchi quando passavano da un palazzo all'altro sono ben rappresentati nel museo.

Uno di questi è il "Trionfo del tempo", un arazzo fiammingo dell'inizio del XVI secolo che la regina Isabella la Cattolica vendette in seguito e che il governo spagnolo ha recentemente riacquistato da una collezione privata per poco più di un milione di dollari (1 milione di euro), ha dichiarato Ruiz.

Un terzo dei 650 oggetti del museo sarà restituito annualmente ai palazzi reali e agli altri siti del Patrimonio e sostituito con altri oggetti provenienti dalle loro collezioni.

Con una vista sulla stessa vasta distesa di verde a ovest della capitale spagnola che si può ammirare anche dalle finestre rivolte a ovest del vicino Palazzo Reale, i visitatori possono essere perdonati se se ne vanno sentendosi un po' più regali di quando sono entrati.

