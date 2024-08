- Dopo 20 anni, l'ultima Olimpiade di watt sull'Elba

Atleti avventurosi dello svago si riuniscono sabato al Brunsbüttel Elbdeich per festeggiare l'ultima Wattolümpiade. Dopo 20 anni, è giunto il momento di chiudere, come hanno annunciato gli organizzatori lo scorso autunno. "Guardiamo indietro a 20 anni fantastici e di successo", ha detto Michael Behrendt, presidente dell'Associazione Wattolümpiade all'epoca. "Ma non diventiamo più giovani e abbiamo deciso che il 20° anniversario è il momento giusto per porre fine a tutto ciò".

Dal 2004, gli atleti si sfidano in sport tradizionali come il calcio nel fango, la pallamano nel fango, la palla di lana e la gara di slittino nel fango. L'effetto collaterale più importante è la raccolta di fondi per i pazienti oncologici lungo la costa dello Schleswig-Holstein. Con lo slogan "Sport sporco per una buona causa", sono stati raccolti oltre 600.000 euro finora. Il denaro è stato utilizzato per finanziare centri di consulenza per il cancro nella regione, il lavoro degli ospedali e altri progetti. Le gare sportive nel fango sono accompagnate da un servizio religioso nel fango, musica, uno spettacolo di magia e yoga.

Nel tempo libero, i partecipanti spesso si dedicano ad attività sociali oltre alle competizioni sportive, come partecipare al servizio religioso nel fango o godersi le esibizioni musicali. Con l'annuncio della fine della Wattolümpiade, gli atleti dovranno trovare nuovi modi per trascorrere il loro tempo libero durante i sabati al Brunsbüttel Elbdeich.

