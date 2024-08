- Dopo 14 anni, sospettato in un caso non ancora stato esaminato, arrestato.

Più di 14 anni dopo il ritrovamento del corpo di un uomo accanto a una barriera autostradale a Leverkusen, la polizia ha identificato un sospetto. Il 45enne, ricercato a livello internazionale con l'accusa di omicidio colposo, è stato notato durante un controllo all'aeroporto di Rotterdam, come annunciato dalla polizia di Colonia. È stato quindi consegnato e trasferito nel carcere di Colonia. L'albanese è sospettato di essere coinvolto nella morte violenta della vittima allora 43enne. Un secondo sospetto, un 54enne, era anch'esso ricercato a livello internazionale ma è poi deceduto.

La morte violenta dell'uomo non poteva essere inizialmente chiarita. Nel 2022, la squadra "Cold Cases" della polizia di Colonia ha riaperto il caso. Le tracce sono state ri-esaminate utilizzando la nuova tecnologia forense. Le tracce genetiche trovate sul corpo hanno portato all'albanese e all'uomo ora deceduto, ha spiegato la polizia.

La vittima, che era notevolmente tatuata, è stata scoperta a gennaio 2010 e rapidamente identificata. Il 43enne italiano aveva vissuto in un appartamento di Colonia dal novembre 2009. Secondo i primi rapporti, era stato picchiato a morte. Il corpo era stato trovato dalle ginocchia ai fianchi in un sacco della spazzatura blu, come avevano dichiarato allora la polizia e il pubblico ministero. Le indagini su eventuali altri sospetti e il contesto dell'omicidio continuano, secondo la polizia.

I "cold case" sono reati che rimangono irrisolti per molto tempo. Occupano la polizia e i pubblici ministeri per anni, a volte decenni. Con l'aiuto della tecnologia moderna e di nuovi approcci investigativi, i vecchi casi vengono riaperti - spesso con successo.

