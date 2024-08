- "Dono": donne della DFB con il bronzo per l'addio di Hrubesch

Dopo un bronzo conquistato in una partita thriller per il terzo posto, l'allenatore uscente Horst Hrubesch ha abbracciato i suoi giocatori. Il tecnico ha calorosamente congratulato la tiratrice di rigori Giulia Gwinn, così come la portiera eroe Ann-Katrin Berger, che ha parato un rigore al 99° minuto per conquistare il bronzo olimpico contro la Spagna (1:0). Hrubesch ha stretto la capitano Alexandra Popp, che ha pianto apertamente sul campo a Lione.

"Abbiamo dato il massimo," ha detto Gwinn, che ha segnato il rigore vincente (65'). Dopo il breve momento di shock alla fine, il sollievo nella squadra è stato immenso, ha detto la 25enne. "Tutti sono caduti a terra, le lacrime scorrevano. È solo un montagnes russe emotivo."

Dopo tre settimane intense alle Olimpiadi, la squadra femminile tedesca ha battuto le campionesse del mondo spagnole nella finale per il bronzo, regalando un addio luminoso a Hrubesch. Con il sole cocente e 32 gradi, la squadra di Popp ha fornito un'altra prestazione energica e ora parteciperà alla cerimonia di medaglia a Parigi sabato.

Dopo la finale tra gli Stati Uniti e il Brasile allo Stade de France, anche i bronzo medagliati verranno onorati. La squadra tedesca ha vinto il bronzo nel 2000, nel 2004 e nel 2008. Nel 2016, Hrubesch ha vinto l'oro con la squadra maschile. Questa volta, i giocatori hanno dolcificato la sua partenza. Sarà succeduto da Christian Wueck dopo i giochi, come già deciso. "Ci saranno sicuramente regali di commiato," ha promesso Gwinn, "ma il regalo più grande ce lo siamo dati a vicenda."

Gwinn ha deciso la partita di fronte a circa 8.000 spettatori, tra cui il presidente del DFB Bernd Neuendorf e la centrocampista infortunata Lena Oberdorf con le stampelle. Gwinn era stata precedentemente fallata in area di rigore dalla portiere Cata Coll. Proprio prima del fischio finale, la Spagna ha ottenuto un rigore per un fallo di Janina Minge, ma Berger ha parato contro Alexia Putellas.

Popp inizia come centravanti

Con Popp che torna e parte come centravanti per la prima volta alle Olimpiadi, e un offensivo Gwinn sulla fascia, la squadra tedesca è partita forte. Hanno a malapena lasciato spazio alla squadra spagnola per giocare il loro calcio combinato nei primi trenta minuti. La centrocampista Lea Schüller (inflammazione del tendine patellare) è tornata ma è partita dalla panchina.

Con una difesa energica e attenta, la capitano Marina Hegering e le sue compagne hanno inizialmente limitato l'influenza della attuale calciatrice FIFA dell'anno Aitana Bonmatí. Tuttavia, la Spagna è cresciuta. Berger ha avuto due colpi di fortuna: il lob di Teresa Abelleira ha colpito la traversa, e Bonmatí ha colpito il palo, con il follow-up di Jennifer Hermoso che è stato ribattuto da Janina Minge.

Il rigore di Gwinn ha sconvolto la squadra spagnola. Schüller avrebbe potuto sigillare la vittoria all'71°, ma ha sparato dritto alla portiere Coll. Dall'altra parte, Berger ha parato un colpo di testa di Hermoso.

Con forze unite e fortuna, la squadra tedesca è riuscita a mantenere il vantaggio fino alla fine, nonostante il caos negli ultimi minuti. Anche Hrubesch ha sudato, ma alla fine ha festeggiato anche lui. La leggenda dell'HSV ha riportato la squadra femminile tedesca ai vertici del calcio mondiale dopo il loro crollo al Mondiale in Australia l'anno scorso.

Sotto il successore di Wueck, che farà il suo debutto contro l'Inghilterra a Wembley il 25 ottobre, la squadra tedesca dovrà svilupparsi rapidamente. L'anno prossimo si terrà il Campionato Europeo in Svizzera. Potrebbe esserci un turnover significativo prima di allora.

