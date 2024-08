Donne spagnole chiedono fallimento a un proprietario disastroso

La squadra femminile di calcio brasiliana si è qualificata per la finale olimpica di calcio. Senza la stella Marta, assente a causa di una squalifica per cartellino rosso, i sudamericani hanno sconfitto in modo convincente i campioni del mondo Spagna. La sconfitta è stata avviata da un autogol insolito.

La maledizione delle campionesse del mondo di calcio femminile alle Olimpiadi continua. Martedì sera è stato il turno delle calciatrici spagnole. Dopo una prestazione deludente, sono state eliminate in semifinale contro il Brasile e ora affronteranno la squadra tedesca, che ha perso contro gli Stati Uniti ai tempi supplementari, per la medaglia di bronzo. Dal momento in cui il calcio femminile è stato introdotto alle Olimpiadi nel 1996, nessun campione in carica è stato in grado di vincere il torneo l'anno successivo.

La squadra spagnola ha iniziato la partita con un incredibile autogol. La portiere Cata Coll ha sparato il pallone contro la calciatrice brasiliana Priscila nella propria area di rigore, che poi ha colpito la schiena della capitano spagnola Irene Paredes e ha rotolato in porta (6'). Che errore clamoroso, un gol così si vede raramente. La squadra spagnola, che aveva vinto il primo incontro nel girone per 2:0, si è ripresa dallo shock iniziale ma ha commesso troppi errori.

La celebrazione non sportiva di Priscila davanti alla sfortunata portiere ha causato scalpore e ha attirato molte critiche. Just before half-time, Gabi Portilho (45.+4) ha esteso il vantaggio del Brasile, e Adriana ha segnato il terzo gol (71.). Negli ultimi minuti, Salma Paralluelo ha segnato due gol per la Spagna (85./90.+12), ma il gioco era già deciso dopo il gol di Kerolin (90.+1) e la strada per la partita per l'oro contro gli Stati Uniti era libera.

I sudamericani avevano un pesante fardello da portare nella rivincita. La loro stella Marta è stata espulsa nell'ultima partita del girone contro la Spagna per un fallo che ha comportato un calcio da karate contro la sua avversaria. Marta è stata squalificata per due partite. La 38enne e la federazione hanno fallito nel loro appello al Tribunale Arbitrale per lo Sport (CAS) per ridurre la squalifica per cartellino rosso di un gioco.

Marta era completamente devastata dopo aver ricevuto il cartellino rosso. Ha lasciato il campo in lacrime dopo aver calciato Olga Cardona. La sei volte FIFA World Player of the Year, che aveva annunciato il suo ritiro dalla nazionale prima del torneo, sta partecipando al suo sesto Olimpiade. Ha vinto l'argento con il Brasile nel 2004 e nel 2008. È la miglior marcatrice di sempre del Brasile e una delle più grandi giocatrici di tutti i tempi.

