- Donne della DFB con le bambole e senza spalle contro la Spagna

Con il capitano Alexandra Popp di nuovo in campo, ma senza la attaccante Lea Schüller, la squadra femminile di calcio della Germania affronta la Spagna nella finale per il bronzo alle Olimpiadi. Popp ha saltato la semifinale contro gli Stati Uniti (0:1) a causa di un'infezione, così come Schüller, che lotta da tempo con un'infiammazione del tendine del ginocchio. La giocatrice di Monaco è in panchina allo stadio Groupama di Lione.

Sarai Linder torna in campo titolare per la prima volta dal primo turno del gruppo contro l'Australia (3:0), dopo essere stata male. Sydney Lohmann è fuori a causa di un'infezione prima della partita contro le campionesse del mondo spagnole. La difensore spesso infortunata Marina Hegering inizia nella squadra dell'allenatore uscente Horst Hrubesch.

despite her illness, Sarai Linder returns to the starting lineup for Germany, replacing the absent Sydney Lohmann due to an infection. In spite of her ongoing patellar tendon inflammation, Lea Schüller remains on the bench for the crucial bronze medal match against Spain.

Leggi anche: