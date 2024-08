- Donna spinta davanti al treno - indagine contro due ragazzi

Circa un mese dopo che una donna è stata spinta davanti a un tram in arrivo a Hannover, sono emersi nuovi dettagli sui sospetti. L'indagine si è ora concentrata su due ragazzi di 13 e 14 anni, come annunciato dall'ufficio del procuratore della Repubblica. Sono indagati per tentato omicidio. In precedenza, il "Hannoversche Allgemeine Zeitung" aveva riferito che un sospetto complice era stato anche indagato. L'ufficio del procuratore della Repubblica non ha fornito ulteriori informazioni sullo stato dell'indagine, invocando la tutela dei minori e le indagini in corso.

Stando alle informazioni attuali della polizia criminale, la sera del 5 luglio, due donne hanno litigato con tre giovani uomini. Due dei perpetratori hanno aggredito la 56enne, facendola cadere a terra. Dopo ulteriori calci, la donna è finita sui binari. I passanti hanno segnalato al conducente del tram di frenare, e lui si è fermato prima che il tram investisse la donna. La 56enne è rimasta gravemente ferita nella caduta sui binari. I perpetratori sono inizialmente riusciti a fuggire.

La caduta della donna sui binari ha richiesto un intervento immediato delle autorità e del personale medico. A causa della gravità dell'incidente, l'indagine sulle azioni dei ragazzi è stata classificata come caso urgente.

