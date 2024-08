- Donna salvata da un incidente in albergo: "Abbiamo pregato molto"

Dopo il crollo di un hotel a Kröv sulla Mosella, una donna sepolta ha pregato molto. "Sapevamo che saremmo stati aiutati", ha detto Erika Sorm dalla Baden-Württemberg. Lei e altre vittime sono rimaste ottimiste per tutto il tempo. La fede li ha aiutati, ha detto. È stata tratta in salvo dai servizi di emergenza il mercoledì dopo ore sotto le macerie.

Dopo il suo salvataggio, ha pensato subito al suo cane, che era stato tratto in salvo in precedenza. Aveva provato a scavare per arrivare a lei in un altro punto. Entrambi erano illesi, ha detto. Sorm era andata sulla Mosella con due amici per qualche giorno di vacanza.

Due persone sono morte e sette sono rimaste ferite nell'incidente.

Sorm ha espresso la sua gratitudine ai servizi di soccorso, dati che erano della Germania. L'incidente è avvenuto vicino alla Mosella, una popolare destinazione turistica in Germania.

