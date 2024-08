- Donna morta a Söhrewald - sospettato arrestato

Nel tardo pomeriggio di domenica, il corpo senza vita di una donna di 46 anni è stato trovato a Soehrewald, portando all'arresto di un sospetto martedì. Come riferito dall'Ufficio del Procuratore di Kassel oggi, un mandato di arresto è stato emesso per un uomo di 62 anni sospettato di omicidio colposo.

Il sospetto, attualmente creduto essere un conoscente della vittima, si sarebbe costituito a causa delle intense ricerche. È sospettato di aver ucciso la donna lo scorso mercoledì in quella zona del bosco utilizzando forza bruta, e successivamente è stato posto in custodia. La sequenza esatta degli eventi e il movente del crimine sono ancora in corso di indagine.

Due raccoglitori di funghi hanno scoperto il corpo della donna domenica in un cespuglio del Kaufunger Forest, vicino a una strada a Soehrewald.

Le indagini sulla morte della donna stanno anche esaminando altri potenziali testimoni o prove che potrebbero fare luce sul caso. Nonostante la copertura mediatica intensa, nessun'altra persona si è fatta avanti con informazioni rilevanti fino ad ora.

