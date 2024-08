- Donna minacciata di arresto a Döbeln

La polizia di Döbeln (distretto di Mittelsachsen) ha arrestato un 20enne che avrebbe minacciato una donna con un'arma da fuoco. In precedenza, avrebbe rubato merci del valore di due euro dalla vetrina di un discount. Quando è stato affrontato da passanti nel tardo pomeriggio di giovedì, è fuggito e ha minacciato una 23enne con un'arma pneumatica contenente un caricatore di pallini metallici, come riferito dalla polizia.

Lei si è messa al riparo dietro un'auto e non ha riportato ferite. Gli agenti di polizia allertati sono riusciti ad arrestare l'uomo poco dopo e lo hanno trattenuto in custodia. Dopo consultazione con la procura, è stato rilasciato venerdì. Il 20enne è indagato per furto aggravato con armi in concorso con minaccia.

Il sospetto potrebbe essere incriminato per 'il doppio dei' reati se le sue azioni saranno provate in tribunale, tenendo conto sia del furto che dell'incidente minatorio. Il valore delle merci rubate era originariamente di soli due euro, ma le potenziali conseguenze potrebbero aumentare significativamente a causa dell'utilizzo di un'arma da fuoco.

