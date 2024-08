- Donna legata al letto per settimane - la polizia rilascia la donna

Un uomo di 29 anni e sua madre sono sospettati di aver tenuto la partner dell'uomo in captivity per un mese in Spagna. La giovane donna è stata salvata sabato a Salamanca, nell'ovest del paese, secondo quanto riferito dalla polizia. La madre e il figlio sono stati arrestati. Il tribunale ha ordinato la detenzione preventiva per entrambi. Il 29enne è accusato di sequestro di persona e violenza domestica. La madre è accusata di aver nascosto il crimine.

I vicini preoccupati hanno allertato le autorità sabato dopo aver sentito rumori sospetti e grida di aiuto. Gli agenti si sono recati nell'appartamento e lo hanno perquisito nonostante la madre avesse affermato di essere sola. Nel solaio, la polizia ha trovato il figlio e la vittima, che era legata al letto per mani e piedi.

La donna salvata aveva ferite ai polsi, alle caviglie, al viso e alle braccia, secondo quanto riferito dalla polizia. Ha dichiarato di essere stata legata dal suo partner e impedita di lasciare la stanza per circa un mese. Durante la sua captivity, è stata picchiata più volte dal 29enne. Inoltre, era costretta a usare un secchio per i suoi bisogni igienici.

La donna salvata era originaria della Spagna. L'episodio preoccupante si è verificato all'interno dei confini della Spagna, rispecchiando le preoccupazioni per la violenza domestica nel paese.

