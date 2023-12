Donna incinta in ognuno dei suoi due uteri dà alla luce due gemelli

Dopo 20 ore di travaglio, Kelsey Hatcher ha dato alla luce il suo terzo e quarto figlio, una coppia di gemelli rari, martedì e mercoledì della scorsa settimana, secondo un comunicato stampa dell'ospedale dell'Università dell'Alabama a Birmingham.

La Hatcher è stata indotta a 39 settimane e durante il travaglio ha avuto il doppio del monitoraggio e il doppio delle cartelle cliniche e le sono state assegnate due infermiere addette al travaglio e al parto, si legge nel comunicato.

La bambina A, chiamata Roxi, è nata per via vaginale alle 19:45 del 19 dicembre.

"Tutti i presenti hanno applaudito al parto del primo bambino, ma ne era rimasto un altro", ha dichiarato nel comunicato stampa la dottoressa Shweta Patel, ostetrica della Hatcher. "Kelsey era essenzialmente in travaglio nell'utero sinistro e contemporaneamente stava affrontando il processo postpartum nell'utero destro".

Mentre aveva le contrazioni con il bambino B, Hatcher stava già allattando il bambino A, ha osservato Patel.

E quasi 10 ore dopo, il bambino B, chiamato Rebel, è stato partorito con taglio cesareo alle 6:10 del 20 dicembre.

"Dopo un viaggio così lungo e folle, vedere entrambe le mie bambine insieme per la prima volta ha significato molto", ha dichiarato la Hatcher.

Secondo i medici, le bambine sono tecnicamente gemelle nonostante abbiano due date di nascita diverse e siano state in due uteri durante la gravidanza.

"Penso che si possano definire gemelle fraterne", ha dichiarato Richard O. Davis, professore della Divisione di Medicina materno-fetale dell'UAB e medico che ha co-gestito la gravidanza della Hatcher.

"In fin dei conti, si trattava di due bambini nella stessa pancia. Avevano solo appartamenti diversi", ha aggiunto Davis.

Gli studi di caso stimano le probabilità di una gravidanza di questo tipo - una donna con due uteri che porta un bambino in ciascuno di essi contemporaneamente - a circa 1 su 2 miliardi nella popolazione generale, anche se è impossibile saperlo con certezza con una cosa così poco frequente.

"Mai nei nostri sogni più sfrenati avremmo potuto pianificare una gravidanza e un parto come questo, ma portare le nostre due bambine sane in questo mondo in modo sicuro è sempre stato l'obiettivo, e l'UAB ci ha aiutato a realizzarlo", ha detto Hatcher, "Sembra comunque appropriato che abbiano avuto due compleanni. Entrambe hanno avuto la loro 'casa' e ora hanno entrambe le loro storie di nascita uniche".

Una scoperta sorprendente

Hatcher, che ha parlato con la CNN all'inizio di quest'anno, è nata con due uteri, una condizione chiamata didelfia uterina.

Alla sua prima ecografia, a circa otto settimane di gravidanza, le cose hanno preso una piega inaspettata. L'ecografista trovò subito il bambino e disse alla Hatcher che tutto sembrava perfetto. Il bambino era sano.

Poi Hatcher si ricordò di dire al tecnico che la sua anatomia era un po' diversa.

"Quindi, se state facendo un'ecografia e magari lo intravedete, non pensate che sia qualcosa di casuale o che ci sia qualcosa di sbagliato. Lì c'è un utero completamente separato", ha detto Hatcher.

La Hatcher ha raccontato che l'ecografista l'ha ringraziata per averla informata e le ha detto che avrebbe dato una rapida occhiata al secondo utero per assicurarsi che tutto fosse a posto.

"E non appena ha spostato l'ecografo sull'altro lato della mia pancia, ho detto: 'Oh, mio Dio! Ce n'è un altro'".

La Hatcher non ha nemmeno avuto bisogno di sentirsi dire che c'era un altro bambino. Ha potuto vederlo da sola.

"L'infermiera professionista con cui mi sono incontrata quel giorno è rimasta a bocca aperta. Ha detto: 'Non sono nemmeno sicura di quali siano le statistiche di questo fenomeno'", ha ricordato la Hatcher.

Hatcher dice di essere stata fortunata, in un certo senso, perché alcune donne con didelfi uterini hanno solo un utero funzionante; l'altro non può sostenere una gravidanza. Ma la sua cartella clinica mostra che ha portato in grembo dei bambini in entrambi gli uteri, ma mai contemporaneamente.

L'anatomia insolita aveva anche una differenza visiva. In certe posizioni, non aveva solo un pancione, ma due, ha detto.

Quando si sdraiava sulla poltrona la sera, "le bambine si separavano, quasi, e si vedevano chiaramente i due grembi separati, perché c'era un grande spazio nel mio stomaco dove cadevano da una parte o dall'altra".

Le lunghe, lunghissime probabilità

Le probabilità sono incredibili. L'anno scorso negli Stati Uniti sono nati circa 3,6 milioni di bambini, ma di questi solo 114.000 erano gemelli, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

In altre parole, secondo il CDC, ogni 200 nati vivi nascono circa tre coppie di gemelli, e due di queste coppie sono probabilmente fraterne, cioè derivano da due ovuli fecondati separati.

Anche la condizione di Hatcher è rara: Circa 1 donna su 2.000 nasce con la didelfia uterina.

Per poter rimanere incinta in entrambi gli uteri contemporaneamente, è stato necessario fecondare due ovuli, uno in ciascun utero.

Come la maggior parte delle donne, la Hatcher ha due ovaie, le ghiandole che conservano e rilasciano gli ovuli. In genere, le ovaie rilasciano a turno gli ovuli, inviandone uno nell'utero a ogni ciclo per avere la possibilità di essere fecondato. Occasionalmente, tuttavia, un'ovaia può rilasciare più di un ovulo durante ogni ciclo, un fenomeno chiamato iperovulazione.

L'iperovulazione non è stata studiata in modo approfondito, ma uno studio del 2006 su 500 donne ha rilevato che circa una su cinque era in grado di iperovulare. Ma anche per quelle donne, non si verifica ogni ciclo. Quando succede, a volte una sola ovaia può rilasciare due ovuli. E ancora più raramente, entrambe le ovaie rilasciano un singolo ovulo allo stesso tempo, come è accaduto nel caso della Hatcher.

La Hatcher aveva circa sette volte più probabilità di vincere il jackpot del Powerball e circa 131.000 volte più probabilità di essere colpita da un fulmine in qualche momento della sua vita.

Fonte: edition.cnn.com