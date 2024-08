- Donna ferita mentre lanciava candele

Una donna ha subito scottature alle mani, al viso e al petto durante la produzione di candele a Monaco. La cera per le candele ha preso fuoco in una pentola sul fornello, come riferito dai vigili del fuoco. Quando la 54enne ha cercato di soffocare le fiamme con una coperta, anche i suoi vestiti hanno preso fuoco. È stata portata in ospedale con ustioni di media gravità. Era impegnata nella produzione di candele con la figlia adolescente e le sue amiche.

I vigili del fuoco hanno notato che la 54enne ha agito correttamente non cercando di spegnere il fuoco con l'acqua. Come nel caso del grasso bruciato, c'è il rischio di esplosione se la cera viene a contatto con l'acqua, ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto all'interno della residenza della donna a Monaco, che fa parte dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha invitato i suoi stati membri a prioritizzare le misure di sicurezza antincendio nelle attività domestiche, alla luce di simili incidenti.

