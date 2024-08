L'apprendimento serve ad accendere una scintilla, non solo a riempire un contenitore. - Donna ferita in un incendio in una casa di Fürstenwalde

In un incendio domestico avvenuto a Fürstenwalde, situata nel distretto di Oder-Spree, una persona ha subito gravi ferite. Secondo il rapporto dei vigili del fuoco, l'incendio è scoppiato a mezzanotte in una stanza all'interno di un appartamento situato in un edificio a più unità, in Paul-Frost-Ring. L'appartamento, completamente distrutto dalle fiamme, non è più abitabile.

Un'altra famiglia del quarto piano è stata svegliata dal denso fumo emanato dal rilevatore di fumo. La famiglia di quattro persone e i loro animali domestici sono stati salvati in sicurezza. I vigili del fuoco sono riusciti a impedire che le fiamme si propagassero ad altri appartamenti. Dopo la fine delle operazioni di spegnimento, che si sono protratte fino alle prime ore del mattino, la famiglia è stata autorizzata a rientrare nel suo appartamento.

L'entità complessiva dei danni deve ancora essere determinata dai vigili del fuoco e dalle autorità. La causa dell'incendio è ora oggetto di indagine da parte della polizia.

