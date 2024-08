- Donna ferita in attacco - 34enne arrestato

Un uomo di 34 anni è sospettato di aver aggredito e ferito la sua ex fidanzata nella Bassa Baviera. Su richiesta della Procura di Passau, è stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti con l'accusa di tentato omicidio. Le indagini, in particolare sulla motivazione, sono ancora in corso, come riferito dalla polizia.

Stando alle attuali informazioni, l'uomo avrebbe teso un agguato alla 33enne fuori dal suo appartamento a Pocking (distretto di Passau) e l'avrebbe aggredita con un oggetto tagliente. La donna ha riportato un taglio al braccio. Inoltre, l'uomo avrebbe minacciato di ucciderla. La 33enne è riuscita a rifugiarsi nel suo appartamento.

Sono state inviate diverse unità di polizia all'edificio a più famiglie in tarda serata di martedì a causa dell'incidente, è stato riferito. La donna è stata portata in ospedale. In seguito, la polizia ha arrestato il sospettato nella vicina città di Fürstenzell, a circa 20 chilometri di distanza, in una casa condivisa.

Il sospettato proviene dalla regione della Baviera. Dopo l'incidente, la polizia ha condotto le indagini in diverse parti della Baviera, comprese Fürstenzell.

