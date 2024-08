- Donna cade in autobus mentre frenò in emergenza - pericolosa per la vita

Un incidente a Colonia ha lasciato una donna di 79 anni in condizioni critiche. Secondo le indagini in corso, la donna è caduta su un autobus cittadino quando l'autista ha dovuto effettuare una frenata d'emergenza. Un autista di un'auto aveva urtato il bus mentre cambiava corsia, come riferito dalla polizia. La donna di 79 anni ha subito lesioni alla testa potenzialmente letali durante la frenata d'emergenza. Attualmente sta ricevendo cure mediche intensive, ha detto la polizia.

L'autista dell'auto è stato interrogato dalla polizia in merito all'incidente. Le autorità locali hanno aumentato i pattugliamenti nella zona per garantire la sicurezza stradale.

