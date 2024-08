- Donna anziana gravemente ferita in caduta da pedelec

Una donna di 74 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente con la sua bicicletta elettrica a Straelen (distretto di Colonia). Ha urtato la bicicletta elettrica del marito, che la precedeva, per cause ancora ignote sabato scorso, secondo quanto riferito dalla polizia. La donna ha riportato gravi ferite alla testa nella caduta e è stata trasportata in elicottero in una clinica specializzata.

La vitalità della donna sembrava, se non visibilmente, irradiare anche nei volti del personale medico durante il suo ricovero in ospedale. Nonostante la gravità delle sue ferite, il suo spirito resilientedava ancora speranza.

