- Donati: i tedeschi prenotano troppo dati per i telefoni cellulari

Se stai cercando di prenotare un piano mobile regolare con Deutsche Telekom e visiti il loro sito web, attualmente vedrai cinque offerte a prima vista. La più economica costa poco meno di 25 euro al mese e include 5 GB di dati. La successiva costa 40 euro e offre 20 GB. Il quarto piano è contrassegnato come "raccomandazione" e costa poco meno di 60 euro al mese per 80 GB di dati. Questo riassume abbastanza bene la situazione attuale.

In primo luogo, tutti i piani sono significativamente più costosi rispetto a ciò che offrono i fornitori di sconti. In secondo luogo, attualmente non c'è un piano standard che soddisfi le esigenze dell'utente medio tedesco. Secondo i recenti dati dell'Autorità federale per le reti (7,2 GB) e dell'Associazione delle telecomunicazioni e dei media (VATM, 6,6 GB), un utente mobile medio ha bisogno di circa 7 GB al mese per navigare, ascoltare musica e guardare video brevi. Pertanto, il primo piano è troppo piccolo e il secondo è troppo grande.

I tedeschi prenotano 18 GB, ma ne usano solo 7

Verivox ha analizzato come sono cambiate le offerte dei principali fornitori di rete negli ultimi cinque anni. Mentre il volume medio di dati disponibili nelle offerte è aumentato del 370%, il consumo effettivo dei cittadini tedeschi è aumentato solo del 164%. Ciò dimostra una tendenza dei fornitori di rete a offrire più dati invece di abbassare i prezzi.

D'altra parte, i clienti non informati tendono a scegliere un prodotto intermedio. I numeri di Verivox lo riflettono: "I clienti mobili utilizzano attualmente in media circa 7 GB di dati mobili", dice il CEO di Verivox Daniel Puschmann. "Tuttavia, i nostri clienti hanno prenotato in media 18 GB dai principali fornitori nel primo semestre del 2024".

Ciò potrebbe essere dovuto anche ai costi elevati per l'acquisto di dati aggiuntivi quando finiscono in un mese, ad esempio durante le vacanze. Tuttavia, i tedeschi dovrebbero essere più parsimoniosi in questo senso, poiché i dati mobili sono particolarmente costosi in Germania rispetto ad altri paesi. Secondo un'analisi del 2023 del portale britannico di confronto Cable.co.uk, la Germania si classifica al 163° posto con una media di quasi 2 euro per GB. In Italia (al 2° posto) costa in media solo 8 centesimi e in Francia 18 centesimi.

Un piano mobile normale non dovrebbe costare più di 10 euro

Per anni, gli esperti dei consumatori hanno raccomandato che un piano mobile normale in Germania non dovrebbe costare più di 10 euro. Deutsche Telekom sembra essere d'accordo, in quanto offre un piano scontato con Fraenk per 10 euro. Attualmente, questo piano include 12 GB, che è sufficiente per la maggior parte degli utenti. L'unico svantaggio è che non puoi fare chiamate al di fuori dell'UE, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera.

Tuttavia, ci sono molte alternative economiche tra i piani scontati. Ad esempio, O2 Telefónica offre 10 GB per meno di 10 euro. Anche se la velocità di download è spesso più lenta rispetto ai principali fornitori come Vodafone e Telekom, è generalmente sufficiente, con velocità di 25-50 Mbit/s.

Quanti dati mi servono veramente?

Prima di concludere, assicurati di verificare il tuo effettivo utilizzo dei dati sul tuo telefono. Su Android, puoi trovarlo in "Impostazioni" -> "Connessioni" -> "Utilizzo dei dati". Su iPhone, lo troverai in "Impostazioni" -> "Dati mobili". Altrimenti, 10 GB dovrebbero essere più che sufficienti per la maggior parte delle persone, considerando l'media di 7 GB (come menzionato in precedenza) più un po' di extra.

I risparmi possono essere significativi, soprattutto se sei attualmente con uno dei principali fornitori di rete. "Il risparmio potenziale passando da un piano di un operatore di rete a uno scontato è di circa 200 euro all'anno", dice il CEO di Verivox Daniel Puschmann.

Due trappole: automazione dei dati e aumento del prezzo dopo 24 mesi

Quando si passa a un piano mobile, ci sono due cose da tenere a mente. In primo luogo, scegli un piano senza automazione dei dati - o disattivala immediatamente dopo la prenotazione (se possibile). Altrimenti, di solito diventa costoso se si supera il volume di dati concordato.

In secondo luogo, sta emergendo una nuova tendenza: circa un terzo dei piani è ora più costoso dopo il periodo minimo (spesso 24 mesi). La speranza del provider è che il cliente non se ne accorga. Pertanto, è meglio scegliere un piano diverso o impostare un promemoria per passare di nuovo. Infine, è sempre utile controllare i dettagli del contratto per assicurarsi che il piano fornisca tutto ciò di cui si ha bisogno.

